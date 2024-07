Mosimann sur la route des festivals tout l’été !

Mosimann, ce n’est pas moins de 15 ans de carrière. Après sa victoire à la Star Academy en 2008, le DJ a fait du chemin, construisant pas à pas sa réputation. Un passé qu’il assume d’ailleurs, puisqu’il sait qu’il n’en serait peut-être pas là aujourd’hui sans cette émission. « Je ne changerai rien du tout », admet-il.

Et il faut dire que lorsqu’il raconte comment il s’est retrouvé à passer le casting, on ne peut que se dire que c’est le destin, et que cela ne pouvait pas se dérouler autrement. « Je suis résident à l’Amnésia à Ibiza, dans la toute petite salle techno (…) Il y a un touriste qui travaille chez TF1 qui vient, et qui me dit « on n’a jamais vu de DJ qui chante, ça serait bien que tu fasses le casting de la Star Academy. Je n’avais pas du tout envie de faire ça, j’avais l’impression d’être un vendu. Sauf qu’à la fin de l’été, je n’avais plus une thune. Je l’ai donc un peu fait pour les mauvaises raisons au début ».

Électro et variété française

Bien évidemment, l’avenir lui fera très vite changer d’avis, puisqu’aujourd’hui encore, le producteur travaille en coulisse, sur la Star Academy ! « J’ai adoré cette émission. Je suis très fier d’avoir gagné la Star Ac’, d’avoir fait partie de ce système. Je pense que je n’aurai pas du tout eu la même hargne, et la même rage ».

Si sur scène Mosimann propose un show électro, son quotidien est en réalité beaucoup plus éclectique, mêlant des univers très différents. « J’ai deux métiers. L’un où je suis DJ, où je produis mes sons, et où je fais de la musique électronique. Et à côté de ça, je suis passionné de variété française. Ça va de Grand Corps Malade, en passant par B.B Jacques, Pierre Garnier et Patrick Bruel. C’est large, et en même temps j’adore ça ! ».

Cocorico Festival & cie

Cet été, Mosimann est attendu sur plusieurs évènements, comme le Main Square Festival (7 juillet), le Brive Festival (12 juillet) ou encore le Cocorico Electro Festival (13 juillet).

Exit la variété française, ce sera bien un show électro que le DJ vous proposera. Un set millimétré qu’il a présenté à Garorock. « Ça ressemble à beaucoup de partages. Il y a trois postes de travail dans des cubes, avec une batterie, des synthétiseurs, des loopers, des platines… Ça me permet de pouvoir créer en direct de la musique, devant les gens. Du coup, les gens prennent part à cette folie ».

Vibration sera en direct du Cocorico Festival les 12 et 13 juillet !