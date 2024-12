"Mufasa : Le roi lion", "Kraven The Hunter" : à voir au cinéma le 18 décembre

Pour être précis, Kraven the Hunter est le 4e super-vilain de l’univers Marvel développée par Sony, après Venom, Morbius ou Madame Web. Certains diront que ce n’est pas du meilleur augure ; et on ne peut pas vraiment leur donner tort... A moins que la présence de Russel Crowe et Aaron Taylor-Johnson, dans le rôle-titre, ne suffisent à en faire le succès espéré.

Ici, on découvre comment Kraven le chasseur (un futur ennemi de Spider-Man) est devenu ce qu’il est. Mais lui, pour avoir ses super pouvoir, n’a pas été mordu par une araignée, mais par un lion.

Laissé pour mort par son père, le redoutable Nikolai Kravinoff, Kraven va avoir l’occasion de se venger et de devenir l’un des chasseurs les plus redoutés.

Autant vous prévenir, c’est très graphique, voire parfois un peu "dégueu" (corps déchiquetés et têtes arrachées)… Le film a été interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis ; il reste pourtant tout public en France, mais avec avertissement…

Vous voilà prévenu.