Née à Nevers et Mâcon, Primo Conciergerie s’exporte

Les locations courte durée explosent en France. Il y a un million de biens concernés dans le pays, un chiffre multiplié par 3 depuis 2016. Si la mise en location fait grincer des dents les personnes cherchant à louer ou celles déplorant une perte d’âme dans certains quartiers, comme dans le centre de Marseille, d’autres se frottent les mains.

Primo Conciergerie a été fondée à Nevers et Mâcon en 2022. La société s’est spécialisée dans le haut de gamme. Rencontre avec Mathieu Morel, l’un des quatre fondateurs.

Vibration : comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?

Mathieu Morel : Un propriétaire qui a une résidence secondaire ou un investissement locatif, il ne veut pas s'en occuper du tout. Il nous donne les clés et nous, on va l'accompagner dans la totalité de la gestion de son bien tout simplement. Donc de la création des annonces jusqu'à l'accueil des voyageurs, à l'entretien, au ménage, à la sortie, à l'entrée. Mais en fait, la différence de notre concept, c'est qu'on va l'accompagner également, on va accompagner ces voyageurs sur une expérience voyageurs qui aujourd'hui est unique.

Vibration : c’est un peu comme une conciergerie dans un palace ?

Mathieu Morel : Oui, on va vous prendre par la main, on va vous dire voilà, bienvenue, on se présente, vous allez recevoir une petite photo de nous avec un formulaire de bienvenue et puis on va vous présenter ce qui va se passer. Vous allez cliquer sur un lien, vous allez tomber directement sur un livret d'accueil numérique détaillé où dedans vous allez avoir une vidéo d'explication du logement dans laquelle on va lever 90% de vos questions, c'est-à-dire est-ce que le linge est fourni, est-ce que le petit déjeuner est fourni, est-ce qu'il y a du café, du thé, etc. Et en plus de ça, dans ce livret d'accueil numérique, vous allez avoir plein d'autres choses comme par exemple les liens directement pour les bonnes adresses du propriétaire, mais également de la conciergerie. Vous avez également les liens de tout ce qui est en rapport avec l'office de tourisme, notamment avec le planning des événements, tous les restaurants de la ville, ce qui est à visiter comme patrimoine.

Vibration : Vous avez fait le choix de vous concentrer sur des villes moyennes. Comment on fait du haut de gamme dans une ville comme Nevers ?

Mathieu Morel : Tout simplement parce qu'on va amener des services plus. Aujourd'hui dans ce livret d'accueil numérique également vous allez pouvoir et par nos contacts directs avoir des demandes spécifiques telles que les petits déjeuners livrés, massages de domicile, chef à domicile, vous allez organiser des visites, location de voiture. En fait on répond à toutes demandes, même spécifiques, et on va vous apporter tous ces services là à domicile ou vous accompagner dans votre séjour. Qu'est ce qui fait du haut de gamme? La qualité des biens mais aussi la qualité de nos prestations. Si on prend l'exemple d'un logement comme par exemple le logement La Suite La Chapelle qui est sur Nevers, qui est aujourd'hui le seul 5 étoiles de la ville. 4 étoiles de par ses prestations et en fait dans cette grille de classement, la 5e étoile a été obtenu grâce aux services plus que va pouvoir fournir la conciergerie immobilière que nous avons. Donc l'accompagnement haut de gamme il est là et il est aussi dans une réponse h24 c'est à dire que demain vous nous appelez la nuit pour un problème vous avez un service qui vous répond en cinq langues et vous allez pouvoir également interagir avec notre livret d'accueil et un chat en direct.

Vibration : Comment vous choisissez les biens qui rentrent dans votre catalogue ?

Mathieu Morel : On a des critères détaillés, on va accompagner des biens qui sont minimum 3 étoiles par eux-mêmes et le fait d'apporter nos services va apporter un coup de cœur du haut de gamme et du service plus.

On a également un service de home-staging qui peut être mis en place avec un accompagnement sur les travaux pour répondre à nos critères qualité. Et aujourd'hui, on va accompagner en moyenne un prospect sur six.

Vibration : où en êtes-vous dans votre développement ?

Mathieu Morel : Les 18 agences aujourd'hui qui ont signé en 2023 sont en lancement. Donc la plupart ont entre 10 et 20 biens chacune. Par contre, sur Nevers, après un peu plus d'un an et demi d'exploitation, donc on est à peu près un an et demi, à 45 biens.

L’objectif pour nous c'est de développer d'être numéro 1 sur le marché haut de gamme en France, mais pas que, puisque nous ouvrons également à Zurich et que nous allons ouvrir une antenne à Ibiza, d’ici fin 2024, début 2025. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a levé 1,2 million d’euros en fin d’année dernière. Plus largement, on souhaite ouvrir 300 conciergeries en six ans. Ça représente entre 20 et 30 000 biens.