Nevers : des travaux en centre-ville à partir de ce lundi 21 février

Dans le cadre de la redynamisation de la zone commerçante François-Mitterrand, des travaux doivent être menés à partir de ce lundi 21 février à Nevers (Nièvre). Jusqu’au 21 mars prochain, le réseau de gaz naturel doit être renouvelé rue de Rémigny. Puis, à partir du 14 mars, une canalisation d’eau potable doit être changée à son tour rue de Nemours.

Pendant toute la durée des travaux, il ne sera pas possible de circuler rue de Rémigny, et le stationnement sera perturbé rues de Rémigny et de Nemours, indique la municipalité. Le cheminement piéton, lui, sera maintenu.