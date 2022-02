Nevers : fermeture du centre de vaccination du Pré Fleuri

Fin des injections au stade du Pré Fleuri, à Nevers. La ville annonce sur ces réseaux sociaux ce jeudi 3 février la fermeture du centre de vaccination. « La demande de vaccination est à stade de plus en plus faible, et parallèlement, l’offre sur le territoire de l’agglomération est désormais bien présente pour répondre aux besoins actuels », indique la municipalité. Elle précise qu’elle restera tout de même « réactive face à l’évolution des besoins pour sa population ».

Le centre du stade du Pré Fleuri, qui abrite également le club de rugby de l'USON, avait ouvert le 4 janvier dernier. « Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent faire appel à la médecine de ville, aux pharmacies, au centre Lamartine (prioritairement pour les 5-11 ans) et à celui de Fourchambault. »