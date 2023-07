Nevers Plage 2023 : tout le programme !

147 animations au total seront proposées cet été à Nevers. La plage sera inaugurée le 15 juillet, à 19h. Puis place ensuite au sport, à la culture, et au bien-être. En quelques chiffres, Nevers Plages 2023, c’est notamment deux séances de cinéma en plein air ( « Elvis » le 26 juillet et « Top Gun Maverick » le 23 août), 34 concerts au Bar de la Plage, ou encore une soirée « barbecue » (le 9 août).

Côté ateliers, il y en aura aussi pour tous les goûts. Notamment pour les plus sportifs d’entre nous, avec du yoga, de la marche, du canoë, mais aussi du fitness, de l’escrime ou encore du beach soccer. L’art et la culture seront aussi à l’honneur avec des ateliers sculptures, arts plastiques, de calligraphie et même de robotique ! Tout le programme est à retrouver sur le site de la ville. À noter que les places étant limitées pour les ateliers, il est nécessaire de s’inscrire en amont auprès de l’accueil de Nevers Plage ou bien au 06 99 53 62 29.

Pour vous rendre à Nevers Plage, pensez notamment aux transports en commun. Un service de navette est mis à disposition, avec des passages toutes les 20 minutes depuis le pont de Loire, entre 11h et 19h. L’an dernier, 28 000 personnes s’étaient rendues sur le site.