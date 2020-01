APF France Handicap : lutter contre la discrimination des personnes handicapées

Fondée en 1933 par quatre jeunes atteint de poliomyélite, l’APF France handicap lutte depuis contre la discrimination et l’isolement dont souffre les personnes en situation de handicap.

APF France Handicap s’engage sur tous les fronts : représentation et défense des droits des personnes en situation de handicap, afin qu’elles aient, elles et leur famille, le libre choix de leur mode de vie ; soutien moral ; dispense de réponses sociales, de soins à domicile ou en établissement ; solutions d’hébergement ou encore accompagnement vers l’emploi.



Ils sont plus de 23 000 bénévoles, répartis dans 400 établissements médico-sociaux et 96 délégations, en France à porter ce projet de société inclusive et solidaire.



Renseignez-vous, il y en a obligatoirement un près de chez vous.



Chacun peut proposer son aide à hauteur de ses compétences, son temps et son énergie ; que vous soyez directement concerné par un handicap ou non.



Pour en savoir plus : rendez-vous sur apf-francehadicap.org.



Retrouvez cette séquence en podcast