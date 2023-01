Nièvre : annulé l’an dernier, Le dernier Homme debout fait son retour dans le Morvan

Ils seront 300 au départ, à la fin il n’en restera qu’un ! Après une édition 2022 annulée, le Dernier homme debout revient le weekend du 21 et 22 janvier à Château Chinon. Une boucle de 7,2 km à parcourir autant de fois que possible. « Vous avez une heure pour la faire, si vous mettez moins d’une heure vous pouvez vous reposer », explique Arnaud Etienney membre de l’organisation. Concrètement, un coureur mettant 50 minutes à faire la boucle pourra se reposer dix minutes. « Ça peut paraître simple, poursuit Arnaud Etienney, mais la difficulté de cette course c’est la répétition, et les conditions météos que l’on peut avoir fin janvier dans le Morvan ».

La nuit aura raison des derniers coureurs

Ils seront rares à partir sur 24 tours. La fatigue, la faim aura raison de nombreux concurrents. Et puis tous n’ont pas le même objectif. Certains s’arrêteront à la nuit. D’autres poursuivront mais la nuit pourrait les faire craquer. « Si on n’est pas habitué, c’est difficile, le relief du sol n’est pas le même, on voit mal les racines », explique Arnaud Etienney.

Le Dernier Homme Debout est d’ores et déjà complet mais deux courses sont organisées le dimanche matin. Inscription sur place ou sur morvanoxygene.fr