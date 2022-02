Nièvre : des centres de vaccination vont fermer dans les prochaines semaines

Le taux d’incidence est en forte baisse dans le département. On enregistre actuellement 796 cas pour 100 000 habitants. La population étant vaccinée à 75%, la fréquentation des centres de vaccination est en nette diminution. La préfecture de la Nièvre indique que « le rebond de vaccination anticipé à compter du 15 février n’a pas eu lieu et très peu de rendez-vous ont été réservés dans les centres pour la deuxième quinzaine de février et le mois de mars ».

Conséquence, à partir du 28 février, quatre centres resteront ouverts :

- Château-Chinon (samedi matin),



- Clamecy (mercredi après-midi)



- La Charité sur Loire (mercredi après-midi et samedi matin)

- Nevers Lamartine (mardi toute la journée et mercredi après-midi).

A compter du 7 mars, trois centres seront ouverts, Château-Chinon, Clamecy et Nevers Lamartine. Enfin au 14 mars, Château-Chinon et Nevers Lamartine continueront à proposer la vaccination et poursuivront la vaccination pédiatrique.