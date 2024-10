Nièvre : face aux déserts médicaux, des communes interdisent de tomber malade !

68 médecins pour 100.000 habitants en moyenne

Il n’y que 68 médecins pour 100.000 habitants en moyenne dans la Nièvre, contre 121 au niveau national. Un habitant sur cinq n’a pas de médecin traitant, et le département ne compte aucun dermatologue, et un seul rhumatologue et un seul allergologue. Depuis janvier 2023, un « pont aérien » pouvant transporter huit médecins a même été mis en place entre Dijon et Nevers. Un collectif d’urgentistes de Nevers avait quant à lui tiré la sonnette d’alarme en mars dernier, le service tournant avec seulement six praticiens, alors que 27 auraient été nécessaires.