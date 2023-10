Nièvre : les votes pour le 5e budget participatif sont ouverts jusqu’au 31 octobre

Les votes pour la 5e édition du budget participatif sont ouverts du 1er au 31 octobre. Comme depuis plusieurs années, les citoyens peuvent soutenir des projets portés par des associations ou des collèges. Les lauréats seront connus au mois de décembre.

380 000 euros alloués

« L’objectif c’est de permettre aux Nivernais de concrétiser leur projet, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître », explique Blandine Delaporte, vice-présidente en charge des transitions au département. Le département financera 80% des projets sélectionnés, à hauteur de 15 000 euros maximum. Une enveloppe de 380 000 euros est prévue.

Au total, il y en a 80 à départager, issus des 17 cantons de la Nièvre. Les domaines sont variés, économie sociale et solidaire, culture, égalité Homme-Femme, l’environnement, sport. Les clubs, par exemple, souhaitent pouvoir financer ainsi l’acquisition d’un minibus.

« Il y a aussi un très joli projet, avec un drone, repérer et protéger les nids des buzards cendrés, puisque c'est un oiseau qui est en train de disparaitre », explique Blandine Delaporte. L’élue cite aussi « un jeune homme originaire de Varennes-Vauzelles qui souhaite monter un événement autour du sport virtuel et du sport réel en mêlant les deux et donc il a besoin de matériel ». Cette année, 100 000 euros seront consacrés aux projets portés par des 11-30 ans, 30 000 fléchés pour les collèges.

Pour voter, il faut se rendre se rendre en mairie, dans un collège ou sur internet. Date limite : le 31 octobre. Parmi les conditions, être domicilié ou scolarisé dans la Nièvre. Les personnes habitants un département limitrophe, peuvent également voter.