Nièvre : vaccination sans rendez-vous le 6 janvier à Varennes-Vauzelles

Comme pour réaliser un test PCR ou antigénique, trouver un créneau de vaccination peut être fastidieux. Dans la Nièvre, heureusement, une session de vaccination sans rendez-vous est prévue le jeudi 6 janvier à la salle André Malraux de Varennes-Vauzelles.

Le matin, entre 8h30 et 12h30, 150 doses seront réservées aux plus de trente ans. Les plus jeunes pourront recevoir une injection entre 13 heures et 18 heures.



La préfecture de la Nièvre précise que les personnes intéressées devront se munir de leur carte vitale et d’une pièce d’identité.

Dans le département, plus de 40% des habitants ont déjà reçu leur dose de rappel.