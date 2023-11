L'alerte a été lancée récemment par CLCV (Consommation Logement Cadre de vie). L’association de défense des consommateurs a étudié très précisément 207 produits destinés aux enfants âgés de moins de trois ans, dans neuf enseignes de la grande distribution, entre les mois de juin et de juillet derniers.

Dans le détail, 30% des références passées à la loupe contiennent du sucre, du miel ou encore du chocolat. Autres chiffres : plus de neuf produits laitiers sur dix sont composés d’ingrédients sucrants.

Pire, selon CLCV, il y aurait de plus en plus de produits snacks et de desserts dans les rayons d’alimentation, ce qui normaliserait le grignotage et la consommation de desserts sucrés chez les tous petits.

Pour l’association, la réglementation européenne ne va pas assez loin pour encadrer les industriels et les lois doivent être mises à jour. Comment ? En fixant des teneurs maximales en sucre, en matières grasses et en sel, en prenant, comme références, les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.