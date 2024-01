Nos idées sorties du week-end

On commence avec le Festival Premiers Plans à Angers. Près de 90 films européens, 70.000 spectateurs attendus, de nombreuses avant-premières… C’est jusqu’au dimanche 28 janvier. La part belle est encore faite aux jeunes cinéastes européens et européennes… mais pas que… Des artistes très connus vont aussi fouler les rues d’Angers.

Rendez-vous aussi ce WE au planétarium de Tauxigny en Touraine pour un voyage au cœur du système solaire qui vous invite à découvrir le ciel étoilé vu de la Terre. Vous décollerez ensuite pour visiter le Système Solaire, la Lune, le Soleil, planètes et satellites, autant de mondes fascinants à découvrir.

Autre idée sortie, à la Cité des Climats et vins de Bourgogne. Avec la première édition du Forum des Métiers Vigne & Vin samedi et Beaune. Jeux immersifs, simulateurs, casque de réalité virtuelle, stands de présentation des formations, rencontre avec des professionnels de la filière, ateliers d’initiation à la dégustation de vin et de jus de raisin pour les mineurs, offres d’emploi… Les infos sur citeclimatsvins-bourgogne.com

Enfin, les amateurs de foot et Orléanais vont être ravis. L'US Orléans accueille le PSG samedi au stade de La Source pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Il réunira, sur la toute nouvelle pelouse orléanaise, les plus grands joueurs du club parisien et donc les plus grands joueurs français, à commencer par Kylian Mbappé, son petit frère Ethan, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Achraf Hakimi...