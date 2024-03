Nos idées sorties pour ce week-end

BOURGES - La deuxième édition du Salon Sortir en Berry se tient à Bourges, au pavillon d’Auron. Plus de 3000 visiteurs avaient été accueillis à la première édition de ce salon B to C qui est l’unique rencontre dédiée aux loisirs en Berry. Près de soixante exposants sont présents. Au programme : un voyage vers Mars en réalité virtuelle, des Master Class d’œnologie, du wine gaming, des ateliers de soin aux ânes, des parties de golf naturel… Une zone de jeux gonflables sera mise à la disposition des enfants et des espaces thématiques sont installés.

TOURS - Des avants-premières, des inédits, une compétition, une programmation jeunes publics, des films du patrimoine, des ateliers pour les grands et les petits... le Festival international du film asiatique se tient pour dix jours au cinéma Les Studios. Il rend hommage cette année à Isao Takahata, le co-fondateur du studio Ghibli.

LE MANS – Les amateurs de voitures de course ont rendez-vous au Mans jusqu’à dimanche. C’est la 11e édition d’Exclusive Drive sur le circuit Bugatti. Au programme des voitures, GT et supercars. Pilotes de voitures modernes, classiques ou de course, peuvent à différentes sessions de roulage.

ORLEANS – L’association File tes fringues, organise ce samedi au centre commercial place d’Arc d’Orléans un nouvel événement. L’occasion de venir échanger tous types de vêtements, chaussures et accessoires !