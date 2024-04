Nos idées sorties pour ce week-end

ORLEANS - La Foirexpo se poursuit jusqu’à dimanche. Pour cette nouvelle édition, le thème était tout trouvé : "Sur la route des Jeux". Entre exposition, animations et stands originaux, parcours vélo et skate pour les enfants, athlètes en dédicace, selfie avec plusieurs mascottes des clubs locaux... Voilà qui promet de belles découvertes ! L’entrée est gratuite.

Un savant mélange de cirque et de magie… Bienvenue sur la piste aux étoiles pour une destination onirique ! Le cirque Medrano, de retour au Chapit’O à Fleury-les-Aubrais jusqu'à dimanche avec son nouveau spectacle "Mysterium, le grimoire magique". Les artistes venus des quatre coins du monde sont prêts à éblouir les spectateurs, présentant des disciplines variées telles que la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et les grandes illusions sans oublier quelques surprises.

LE MANS - La 4ème édition de la TATTOO CONVENTION du Mans se tient samedi et dimanche au Centre des Expositions. Au programme : plus de 150 exposants tatoueurs, perceurs, artisans, commerçants, artistes seront présents pour partager leur passion vous proposer un moment d’échange et de partage unique en Sarthe. Concerts, shows, concours de tatouage sont prévus tout le week-end.

BLOIS - La fête foraine de Blois fait son retour au parc des expositions jusqu’au 21 avril. Cette année, cinq nouveaux manèges sont installés dont deux attractions à sensations fortes. A noter également, la parade dimanche 14 avril. Des réductions et des pass VIP sont à gagner sur la page Facebook de l’organisateur.

TOURAINE – Nature en Fête fait son retour ce week-end au domaine de Cangé à Saint-Avertin. Le thème cette année : les arbres. Avec de nombreux stands : plantes rares, végétaux, fleurs de saison, décorations de jardin, marché gourmand, marché bio, art et artisanat, pôle bien-être. De nombreuses animations pour les enfants seront aussi proposés samedi et dimanche : : ateliers créatifs, jeux en bois, jeux de piste, chiens de sauvetage, baptêmes de poney, mini-ferme, manèges et structures gonflables. 15000 visiteurs sont attendus.

BOURGES – Un escape game en plein air à Bourges, ça vous tente ? La Quête Fantastique est ponctuée d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, au cœur de votre ville, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces. Un jeu inédit qui divertira les petits mais aussi les grands (à partir de 8 ans) tout en découvrant les endroits les plus ludiques de votre ville. Plusieurs créneaux sont programmés ce samedi au départ de la place Jacques Cœur.