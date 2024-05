Nos idées sorties pour ce week-end

LE MANS – C’est un incontournable, le Grand Prix de France moto se tient jusqu’à dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. De nombreuses animations sont prévues : notamment des rencontres avec les pilotes ce samedi, un mur de la mort est aussi installé, dix représentations de ce spectacle seront organisées durant le week-end. Un show mécanique et un concert sont aussi prévus. Les courses se dérouleront samedi et dimanche.



TOURS - Plus de 500 exposants sont présents à la Foire de Tours cette année. Elle se tient jusqu’à dimanche. Vous y trouverez des stands décoration, mobilier, loisirs, véhicules. Sans oublier le village gastronomique avec la présence d’enseignes bien connues des tourangeaux. Notez que les Jeux Olympiques sont mis à l’honneur.

Pour les amateurs de sensations fortes, la fête foraine est installée juste à côté. Plus de 120 attractions sont à essayer jusqu’au 20 mai.

BLOIS – Tour Eiffel, London Bridge ou encore Colisée : vous pouvez admirer les monuments les plus emblématiques d'Europe reconstitués en Kapla au château royal. Petits et grands peuvent toutes et tous participer eux-mêmes à la construction de structures architecturales ou de sculptures éphémères.

BOURGES - Ce dimanche, les numismates et autres collectionneurs ont rendez-vous à la 35ème Bourse Cartophile, Numismatique et autres collections de Bourges. Des négociants venus de toutes les régions vous proposeront des cartes postales anciennes et modernes, des monnaies, des billets, des jetons de collection, des timbres, des parfums, des affiches ou encore des vinyles. Vous pourrez aussi vendre des objets de votre collection.