LE MANS – Les 24 Heures du Mans approchent. Ce samedi à partir de 15h30, pour les amoureux de la course et de voitures, près de 20 véhicules dont des hypercars, engagées sur la prochaine édition défileront dans les rues du centre-ville (quai Blanc, tunnel Wilbur-Wright, Gambetta, place de la République et boulevard Levasseur). Des zones seront réservées tout au long du parcours pour les spectateurs.

ORLEANS - La traditionnelle fête foraine est installée au Chapit’O jusqu’au 16 juin. L’occasion pour les amateurs de manèges à sensations et de barbe à papa de venir partager des moments festifs en famille ou entre amis.

L’accès au site est gratuit.

BOURGES – La Vélorution est de retour samedi ! Les velotaffeurs, cyclistes sportifs, tuk-tuk, cyclistes du dimanche... Que vous avanciez par la simple force de vos genoux ou avec assistance électriques tout le monde est le bienvenu !Cette année, c'est tout un village qui s'installe au pied de la cathédrale Saint Etienne, invités, stands, vélocistes, buvette, animations, tombola. La vélorution partira à 15h30 pour une déambulation festive dans les rues de Bourges.

CHATEAUROUX – Les 24h du jeu samedi et dimanche à Châteauroux. C’est la 16e édition. Le principe est toujours le même : une entrée et une participation aux jeux gratuites, la distribution d’un passeport à faire tamponner toutes les heures, un espace de jeux ouvert pendant plus de 24 heures sans interruption et des lots pour les plus résistants ! Rendez-vous à la salle Barbillat-Touraine à Belle-Isle.

ANGERS – Le Festival d’Anjou se tient ces jours-ci. L’événement de théâtre de plein air nous offre depuis plus de 70 ans une programmation d’exception dans des décors historiques prestigieux. Rendez-vous dans 6 lieux de prestige en passant par le château du Plessis-Macé, Angers, Saumur ou Doué-en-Anjou. Gérard Jugnot, Catherine Frot, Michel Fau, Noémie Lvovsky ou encore Yvan Attal et François Berléand sont présents.