Nos idées sorties pour ce week-end

LE MANS - La 92e édition des 24 Heures du Mans c’est ce week-end avec le retour des plus grands constructeurs en catégorie Hypercar : Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Peugeot, Porsche et Toyota. Le départ de la course sera donné ce samedi après-midi par Zinedine Zidane. L’an dernier, l’événement avait rassemblé plus de 325 000 visiteurs.

BOURGES - Un parcours féérique sur deux kilomètres. C’est ce qui vous attend à Bourges pour les Nuits des Lumières. Au programme, des projections animées sur 6 lieux patrimoniaux de la ville, mettant en scène Ursine, l’ours mascotte de l’événement. C’est à découvrir en juin et septembre les jeudis, vendredis et samedis soir et tous les soirs en juillet et août dès la tombée de la nuit.

TOURAINE – A Amboise, le château du Clos Lucé présente depuis quelques jours, l’exposition « Léonard de Vinci et les parfums à la Renaissance ». Elle plonge le visiteur au cœur des expériences et des découvertes de Léonard sur les parfums à la Renaissance, dévoilant aussi ses recherches sur l’odorat, ses méthodes scientifiques comme la macération et la distillation ou encore des recettes de parfumeurs, une facette méconnue de son immense talent.

ORLEANS - La traditionnelle fête foraine est installée au Chapit’O jusqu’à dimanche. L’occasion pour les amateurs de manèges à sensations et de barbe à papa de venir partager des moments festifs en famille ou entre amis. L’accès au site est gratuit.