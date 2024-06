Nos idées sorties pour ce week-end

CIRQUE – Le festival Le Mans fait son cirque se tient à partir de samedi Au Plongeoir, sur la promenade Newton et dans des lieux partenaires. 20 000 personnes sont attendues pour assister à près de 90 représentations. Rendez-vous par exemple ce samedi soir pour découvrir League & Legend Compagnie. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, trois acrobates vous en mettront plein les yeux.

TOURS – Le Japan Tours Festival c’est tout le week-end au parc des expos. Retrouvez tout l'univers du manga, les traditions Japonaises et la culture Geek (e-sport, streaming) lors d'un festival exceptionnel ! Vous pourrez aussi assister à la finale de la coupe de France de cosplay. Un weekend au rythme du Soleil couchant, à ne pas manquer.

LOIRET - Ce week-end, tous à vélo ! A l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le parc du château de Sully-sur-Loire accueille samedi et dimanche une grande animation autour du vélo. Parcours BMX, course de VTT et balade d’orientation en vélo sont ainsi au programme. L'occasion pour les amateurs de tester leur agilité, leur sportivité et leur sens de la logique car des énigmes seront à résoudre lors de la balade d’orientation.

BOURGES - La Fête Foraine de Bourges revient cette année du 21 juin au 14 juillet place Séraucourt. Près de 80 attractions et manèges sont installées pour le bonheur des petits et des grands. La Fête foraine est ouverte tous les jours et l’entrée gratuite.

BLOIS – Le Challenger de Blois se tient jusqu’à samedi au complexe sportif du Puy-Cuisy. Plus de 80 joueurs professionnels, classés à l’ATP, viendront se confronter sur les terres battues pour tenter de remporter le titre et succéder au vainqueur 2023, le français Quentin Halys. Des animations grand public autour du tennis sont également à découvrir.