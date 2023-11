Nos idées sorties pour ce week-end

A Châteauroux, la nuit du cinéma c’est ce samedi à L’Équinoxe/Apollo. Pour célébrer les 100 ans du studio Warner, une liste de 25 films été à départager. Des œuvres de toutes les époques, de tous les styles et de tous les genres. 5 films ont finalement été sélectionnés pour être projetés samedi : Gran Torino, L'aventure intérieure, Délivrance, La fureur de vivre et King Kong. Comptez 12,5€ l’entrée.

A Angers, un rendez-vous pour vous faire tourner la tête. Jusqu’au 3 décembre, jeunes et moins jeunes ont rendez-vous à la traditionnelle Foire Saint-Martin, place de La Rochefoucauld. Près de 150 manèges, attractions et stands alimentaires attendent les familles et les amateurs de sensations fortes.

A Blois, le Festival des Solidarités se tient jusqu’au 3 décembre. Objectif des organisateurs, proposer des animations au grand public pour promouvoir et célébrer toutes les formes de solidarité. Au programme, ateliers, conférence, jeux, etc… Plus d’informations ICI.

Une course dans un cadre original et mythique. Le Nevers Marathon c’est samedi et dimanche. L’événement partira du circuit de Magny-Cours avant un parcours exceptionnel, au cœur des campagnes, au détour des châteaux avec une arrivée à l’arche de la porte de Paris à Nevers après un passage sur le pont de Loire. Plus d’informations sur neversmarathon.com