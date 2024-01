Nos idées sorties pour ce week-end

5e édition du Geek Life Festival ce week-end au Parc des Expositions du Mans. Après avoir réuni plus de 8500 personnes l’an dernier, les organisateurs de l’événement qui tourne autour de la pop culture ont décidé de pousser les murs et agrandir l’espace d’accueil qui fera cette année plus de 6500 mètres carrés. A noter, la Music Party samedi soir de 20h à minuit.

A Nevers, la fête foraine touche à sa fin. L’événement se termine ce samedi soir. Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des stands et des manèges installés parc Roger Salengro.



A la découverte du street-art. A Tours, dans l’ancienne clinique Saint-Gatien, un espace d’exposition est dédié au street-art. Désaffecté, graffé du sol au plafond, et par moment plongé dans l’obscurité, le site de Saint Gatien offre un moment d’Urbex inédit !

Enfin, le Centre national du costume de scène à Moulins propose une exposition intitulée Cabarets. De nombreuses pièces pour la plupart données ou prêtées par des artistes et des institutions comme le Lido sont à découvrir.