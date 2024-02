Nos idées sorties pour ce week-end

C’est la période des carnavals. Après celui de Jargeau (Loiret) le week-end dernier, se tient dimanche le grand carnaval de Manthelan en Indre-et-Loire. Organisé depuis 1869, il est connu pour la qualité et la quantité de chars qui défilent. Chaque édition attire plus de 7 000 personnes.

A Blois, une bourse aux disques est organisée ce dimanche à la Halle aux grains. Amateurs de CD, vinyles, mais aussi revues, affiches et objets de collection trouveront la pépite qui manque à leur collection. Tous les styles de musique seront dans les bacs. Une trentaine d’exposantes et d’exposants seront présents.

Au Mans, le festival du film italien, Tutti al cinema, se tient jusqu’à dimanche. Une trentaine de films sont projetés, la plupart en avant-premières. La programmation est éclectique, on retrouve par exemple une thriller sur fond de corruption – L’ultima notte, aux côtés d’Il Colibri, l’adaptation du roman de Sandro Veronesi, une histoire d’amour sur plusieurs décennies.

Enfin un salon des mobilités à Bourges. C’est la première édition jusqu’à dimanche de Become au Pavillon d’Auron. Les visiteurs découvriront les mobilités d'aujourd'hui et de demain. Les exposants du salon vous présenteront les dernières innovations des véhicules individuels et des nouveaux moyens de déplacement urbain. Comptez trois euros l’entrée pour les plus de 18 ans.