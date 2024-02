Nos idées sorties pour ce week-end

TOURS – La 28e édition du pot-au-feu géant de la ville de Tours revient ce samedi. Comme chaque année, l’événement est organisé au profit des Restos du cœur. Le concept est simple : acheter et déguster un pot-au-feu, en plein cœur de la ville, et dont les fonds sont reversés à l’association. Comme tous les ans, Romain Colucci, fils de Coluche, sera présent. En 2023, 29650 euros avaient été récoltés.

Cette année, un ancien participant à Top Chef sur M6, Ambroise Voreux, sera derrière les fourneaux.

ORLEANS - La Orléans Game Jam est de retour pour une deuxième édition. Rendez-vous au CRIJ Centre-Val de Loire, le temps d'un week-end pour tenter de relever un défi à plusieurs : créer un jeu vidéo en équipe. Un événement gratuit et ouvert à tous, novices ou non. Plus d’infos et inscription sur crijinfo.fr/gamejam

CHÂTEAUROUX – Le cinéma l’Apollo propose son traditionnel festival L’Argent de poche avec des séances de cinéma, des animations et des ateliers, sur le thème cette année des héros et des héroïnes. C’est dès ce samedi et jusqu’au 10 mars.

BLOIS – L’opération « Le Salon à la Ferme » revient ce samedi à Blois. Elle a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne. La thématique nationale de cette quatrième édition est la souveraineté alimentaire. Une visite de trois fermes sur le site de Vacquerie est programmée ainsi qu’un temps d’échange et de débat.



ANGERS – Une exposition sur l’art de la séduction, visible au musée Pincé à Angers. Elle propose une réflexion sur ce thème, illustrée par les collections des six musées municipaux et de l’Artothèque. Peintures, sculptures, objets d’art, objets archéologiques, photographies, art contemporain, spécimens naturalisés ont été sélectionnés afin d’aborder les multiples aspects de la séduction, explorant également le monde animal. Tout au long de la visite, des dispositifs inclusifs de médiation ont été conçus en complément du discours scientifique, artistique et culturel de l’exposition.