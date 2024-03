Nos idées sorties pour ce week-end de Pâques

C’est l’un des week-ends préférés des enfants, trois jours où ils pourront faire la chasse aux œufs de Pâques. De nombreuses sont organisées. Au zoo de La Flèche, ce sera dimanche. A partir de 10 heures et sans inscription, les enfants pourront partir à l’assaut des 2 000 œufs cachés dans le parc. Leur mission ; réunir cinq œufs colorés pour récupérer un sachet de chocolats. Les plus chanceux découvriront 2 œufs d’or, qui leur permettront de passer un moment avec les soigneurs de la fauconnerie.

Au château d’Azay-le-Rideau, un jeu de piste est proposé dans le parc durant tout le week-end également. Les enfants se mettront en quête « d’œufs-balises » sur lesquels ils trouveront des énigmes à résoudre. Quelques chocolats leur seront offerts à l’issue du jeu.

Au château de Meung-sur-Loire (Loiret), la traditionnelle chasse aux œufs aura lieu samedi, dimanche et lundi. Place également, samedi et dimanche, dans la cour à une ferme pédagogique où les plus jeunes seront invités à entrer dans l’enclos pour traire la chèvre ou donner le biberon aux agneaux.

A Bourges, Pâques se fêtera samedi en centre-ville. Au programme, distribution de chocolats par le lapin de Pâques, une fresque participative, du maquillage et photobooth. A Nevers, la chasse aux œufs aura lieu au Parc Rosa Bonheur dimanche après-midi. Les enfants se partageront ainsi les 800 moulages de chocolat préparés par la Confrérie des Amateurs de Chocolat de la Nièvre.

D’autres idées pour ce long week-end :

BLOIS – Tour Eiffel, London Bridge ou encore Colisée : admirez les monuments les plus emblématiques d'Europe reconstitués en Kapla® (jeu de construction en bois) au Château royal. En parallèle, l’atelier « Jouons avec l’architecture » propose une approche ludique et donne les clés de compréhension des éléments d’architecture à travers les styles et les époques

ORLEANS - Comme le dit la chanson, « the show must go on ! ». Dimanche, sur la scène du Zénith d’Orléans, 500 choristes amateurs locaux interpréteront le répertoire des Britanniques de Queen, entouré d’artistes professionnels. Le public pourra entendre tous les succès de Queen qui sont réarrangés pour l’occasion afin de mettre en valeur les voix des solistes et le chœur amateur.

TOURS - Des avants-premières, des inédits, une compétition, une programmation jeunes publics, des films du patrimoine, des ateliers pour les grands et les petits. Le Festival international du film asiatique se tient jusqu’à lundi au cinéma Les Studios. Il rend hommage cette année à Isao Takahata, le co-fondateur du studio Ghibli.