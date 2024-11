Nos idées sorties pour ce week-end du 15 au 17 novembre

Du 15 au 17 novembre, de nombreux évènements sont organisés près de chez vous ! à l’approche de Noël, de nombreux salons sont notamment programmés. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustived’évènements près de chez vous !

Essonne

Un spectacle de magie est à découvrir dans la salle des fêtes d’Ormoy-la-Rivière. Aux commandes ? Pierre, magicien. Depuis son enfance, il s’entraîne à créer des illusions. C’est à découvrir dimanche, à partir de 17h.

Tout aussi d’émerveillement à Palaiseau tous les vendredis et samedis avant noël, au Stars Circus. Le spectacle nous plonge dans l'univers d'un petit cirque de province, où les artistes se côtoient. Le destin les a réunis, formant une étrange famille qui lutte pour sa survie.

Le 3ème salon de la BD, du Manga et du Livre jeunesse se tiendra ce dimanche à la Ferté-Alais. L’auteur des BD Michel Vaillant, Barbe Rouge, et Alix, Marc Bourgne, est l’invité d’honneur de cette édition. Au total, 15 auteurs sont attendus.

Enfin au gymnase d’Évry-Courcouronnes se tiendra samedi et dimanche le salon des artisans et des Mille saveurs. De quoi trouver de l’inspiration peut-être pour les Fêtes. Et l’entrée est gratuite !

Loiret

Un concert à ne pas manquer ce vendredi soir : l’électrique Hervé est sur la scène de l’Astrolabe. Un artiste qui déborde d’énergie et qu’il faut absolument découvrir sur scène !

Marché de Noël à Ormes ce samedi et dimanche… Une centaine d'exposants vous attendent à la Salle Rabelais et Dotremont.

Week-end Jeux Vidéos à Ouzouer-sur-Loire ! Durant deux jours, rendez-vous à la médiathèque pour vous affronter autour des jeux classiques et mythiques comme Mario Kart et Fifa. Jeux d’arcade, et vieilles consoles, mais aussi casque de réalité virtuelle ou PS5 sont à tester.

Une idée sortie pour les 0-3 ans au MOBE d’Orléans : un conte animé et immersif qui sollicitera les sens des tout-petits : La grande aventure d’une petite pieuvre. L’histoire vous plongera dans les profondeurs des océans, pour découvrir les aventures de cette petite pieuvre. Ça se passe samedi matin, et il faut réserver en amont.

Loir-et-Cher

La 19ème édition du salon du jeu débarque ce samedi à SudExpo à Romorantin. De nombreuses associations seront présentes pour vous faire découvrir, et tester des jeux rétro et récents.

Toujours à Romorantin, un marché de Noël est à découvrir vendredi et samedi, au centre administratif : le marché de noël des P’tits Points de Sologne. De nombreux articles brodés, cousus et plus généralement fait-mains seront mis en vente.

Et la fête foraine de la Plisson se poursuit, on le rappelle, jusqu’au 24 novembre : des manèges pour petits et grands sont proposés, sans oublier les stands de jeux et de friandises. Rendez-vous sur le site de la Pyramide à Romorantin.

Indre-et-Loire

Le salon Ferme Expo se tient tout ce week-end au Parc des expositions de Tours. De vendredi à dimanche, de nombreuses animations seront évidemment programmées autour du monde de l’agriculture et des animaux.

Un rendez-vous toujours pour la famille au Parc Expo dimanche : Disney en concert. Un ciné-concert pour revivre les chansons incontournables et les scènes mythiques de vos dessins animés préférés.

On change d’ambiance à Montlouis-sur-Loire, avec le Festival Manga-sur-Loire. Comme son nom l’indique, c’est l’univers manga et geek qui seront à l’honneur. Présence d’illustrateur, concours cosplay, ou danses Kpop sont au programme. RDV à la médiathèque de la ville !

Un évènement qui réunit les passionnés de VTT ! La Rando Gadoue a lieu à Langeais dimanche matin. Amateurs ou confirmés, plusieurs parcours sont proposés, allant de 21km à 61km.

Cher et Indre

Parce que les hits des années 80’ ont toujours la côte, rendez-vous au dortoir des moines du couvent des Cordeliers à Châteauroux, pour une soirée immersive… Ambiance, décoration, tenues colorés et musique sont au programme de cette soirée année 80’ qui aura lieu ce vendredi soir !

Le 14e salon du chocolat et des gourmandises se tient ce samedi et dimanche, au Château des planches à Saint-Maur. Un évènement durant lequel vous trouverez forcément des idées de cadeaux, et surtout, c’est organisé au profit des personnes en situation de handicap du département.

C’est Noël avant l’heure à Vierzon ! Au Lotus, de 10h à 18h dimanche, a lieu le marché de Noël avant Noël. Artisans et créateurs seront présents.

Enfin l’humoriste Malik Bentalha est de retour sur scène, et présence ce samedi au Palais d’Auron de Bourges son spectacle « Nouveau Monde ».

Bourgogne et Allier

8ème nuit du jeu ce samedi à Nevers… Rendez-vous à la grande salle des Eduens, quai des mariniers. Au programme : jeux de plateau et jeux traditionnels, et c’est totalement gratuit ! À noter par ailleurs que vous avez jusqu’à samedi également pour profiter du mois du jeu vidéo à la médiathèque de Nevers. Des tournois de Mario Kart sont notamment programmés.

A Lurcy-le-Bourg a lieu dimanche le salon artisanat et bien-être… De nombreux professionnels sur secteur sont attendus pour mettre en avant plusieurs disciplines comme l’hypnose, l’ayurveda, la réflexologie plantaire ou le magnétisme.

La Médiathèque Pierre Perrault à Bourbon-Lancy propose jusqu’au 5 janvier un escape game sur l’univers de Tim Burton ! Tentez d’ouvrir le coffre qui détient le dernier ticket d’or gagnant de Willy Wonka, personnage du célèbre film de Tim Burton « Charlie et la chocolaterie ». C’est accessible dès l’âge de 10 ans.

Enfin à Auxerre, le Silex accueille Nuit Incolore ce samedi soir. Le jeune Suisse auteur-compositeur-interprète, vous transportera dans son univers, guidé par les notes de son piano.

Sarthe

Le Palais des Congrès au Mans présente ce vendredi soir la pièce de théâtre Les Cabotines. Au casting notamment : Steevy Boulay ou Valérie Bègue. L’intrigue se déroule au début du XIXe siècle, Napoléon vient d’être nommé empereur des français. Et dans les coulisses de la Comédy Française, deux comédiennes provoquent des scandales.

Un autre spectacle à ne pas manquer à Antarès… Les DIX Commandement. La comédie musicale remonte sur scène pour ses 10 ans, et sera donc au Mans ce samedi soir.

Avis aux mordus de décoration de Noël : l’entrepôt Chromex au Mans organise ce vendredi et samedi son grand destockage. Un rendez-vous toujours très attendu pour le spécialiste des décors LED et pour les clients !

Si vous avez toujours rêvé d’apprendre à créer un jeu vidéo, rendez-vous ce samedi à la scène universitaire du Mans. Un atelier collaboratif a été conçu pour les débutants comme pour les initiés.

Maine-et-Loire

Chaussez vos baskets ! Le Bioparc de Doué-la-Fontaine organise ce dimanche une course nature ! 1€ par dossard sera reversé pour la conservation de la gazelle dama au Sénégal. Trois parcours sont proposés : 10, 15 et 23 km, ainsi que des courses enfants. Et petit plus : le parc sera fermé au public, l’occasion donc de découvrir da façon privilégiés les lieux.

A Saumur, c’est une autre ambiance qui se profile samedi soir… La ville organise sa 3ème Fête de la Bière… Musique et ambiance festive sont au programme. Rendez-vous au Parc Expo de Saumur !

Enfin on rappelle que la Foire St Martin se poursuit à Angers. Près de 150 manèges, attractions et points restaurations attendent les amateurs de sensations fortes.