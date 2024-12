Nos idées sorties pour ce week-end du 20 au 22 décembre

La magie de Noël qui rythme encore nos rues ce week-end du 20 au 22 décembre. Marchés de noël, spectacles de rue et visites du Père Noël sont organisés un peu partout. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Le nouveau spectacle de Caroline Vigneaux est à découvrir ce vendredi soir sur la scène de l’EMC à Saint-Michel-sur-Orge. Après avoir séduit plus de 500 000 spectateurs avec ses spectacles Quitte la robe et Croque la pomme, l’avocate la plus drôle de France revient avec son nouveau seule-en-scène In Vigneaux Veritas.

Avis aux gamers ! La bibliothèque Diane de Poitiers à Étampes, organise ce samedi un tournoi de jeux vidéos. Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers accomplis sont invités à venir tester leurs réflexes, et affronter d’autres joueurs !

Et puis bien sûr, de nombreux marchés de Noël se tiendront ce week-end encore dans le département, comme à Montlhéry. Un tout nouveau marché organisé au Parc de la Souche vous accueillera samedi et dimanche. Au programme : la maison du Père Noël, la parade magique des mascottes de Noël et des échassiers lumineux, des sculpteurs de ballons, ou encore des jeux d’arcade. Et rendez-vous également sur le marché de noël de Fontenay le Vicomte, ce samedi.

Loiret

Le marché de Noël de Montargis a ouvert ses portes mercredi dernier ! Jusqu’au 24 décembre, 19 chalets vous accueillent et proposent des créations artisanales et des produits locaux. Et dès ce vendredi, rendez-vous au Village animé, sous la Halle Girodet, où animations, ateliers créatifs, et spectacles seront proposés.

Week-end festif également à Gien, avec le village de noël installé sur les places de la ville, Jaurès, Leclerc et Saint-Louis, à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. A noter qu’un lâcher de lanternes est programmé ce samedi soir quai Lenoir à 19h30, et un feu d’artifice même heure, même endroit dimanche soir.

A compter de ce samedi, l’espace Blareau de Sully-sur-Loire devient le Féérie’s Park, un parc entier de structures gonflables pour les enfants. Accessible pour les enfants âgés de 1 à 11 ans.

Sans oublier l’évènement Noël à Beaugency qui se déroule tout ce weekend. Le Château se pare de lumières, avec un mapping à découvrir sur les murs à la nuit tombée. Mini-marché et animations pour les enfants sont programmés.

Loir-et-Cher

Des animations au programme de ce week-end à Blois dans le cadre des Lyres d’Hiver, comme la randonnée vélo du père noël samedi, à travers le centre-ville, ou le marché de noël des producteurs au Jeu de Paume samedi et dimanche.

Au château de Chambord, un nouveau spectacle de Noël est à découvrir à partir de ce samedi. « Le Prince et le Bossu » est présenté jusqu’au 4 janvier. Un grand spectacle inédit plein de magie, de musique, de combats d’épées et de cascades, porté par 9 artistes de la Compagnie Midnight Première dans de fabuleux costumes.

C’est Noël à la ferme Lama Emoi à Saint-Aignan, avec un spectacle proposé aux visiteurs par l’association « nos petits passages », dont les lamas et alpagas sont les héros. Un atelier création autour de la laine pour les petits lutins sera également organisé pour les 3-6 ans et 6-15 ans.

Enfin noël également à la maison de la BD de Blois. 6 auteurs de bande dessinée seront présents pour aller à la rencontre des visiteurs. Atelier et lecture dessinée de contes sont au programme.

Indre-et-Loire

Le château Royal d’Amboise fait sa nocturne ce samedi, dans le cadre de noël au pays des châteaux. Découvrez les décors illuminés jusqu’à 20h.

Un marché de noël également à découvrir à Amboise ce week-end. Rendez-vous à l’Eglise Saint-Florentin et à l’espace Henri d’Orléans, pour faire le plein de produits de fêtes ! Des artisans présenteront également leurs créations.

Plusieurs marchés ouvrent également leurs portes au public ce week-end en Touraine, comme ce vendredi de 17h à 22H place de la mairie à Courcelles-de-Touraine, et samedi au Grand-Pressigny, à Montrésor et Semblançay.

Enfin à Saint-Germain-sur-Vienne, découvrez le spectacle musical Noël féérique, à partir de vendredi et jusqu’à dimanche. En présence de Mickey, vous chanterez les plus belles chansons de Noël mais aussi de vos dessins animés préférés ! Le Père Noël sera également présente et fera des photos avec le public.

Cher et Indre

Le marché de Noël de Levroux ouvre ses portes ce vendredi. Cette année, il y a un invité très spécial : l’ours Paddington ! Plongez dans l’univers enchanteur de ce célèbre personnage british, en arpentant les chalets illuminés. Ouverture à 16h, autour de la Collégiale.

A Argenton-sur-Creuse, un Escape Game de Noël est organisé samedi et dimanche au musée de la chemiserie. La liste des enfants sages a disparu. Le Père Noël a besoin de vous pour la retrouver !

A noter également les marchés de noël d’Argent-sur-Sauldre, de Mehun-sur-Yèvre, Dun-sur-Auron, ou Valençay.

Waly Dia est sur la scène de l’Équinoxe de Châteauroux ce vendredi ! L’humoriste aux punchlines grinçantes passe en revue l’actualité politique, dans le cadre de son dernier spectacle « Une heure à tuer ».

A Bourges, le Muséum d’Histoire Naturelle accueille cette année encore la très belle exposition « Wildlife Photographer of the year ». Dès ce vendredi, elle présente les 100 photos lauréates du concours britanniques qui récompense les plus belles et drôles photos animalières de l’année.

Bourgogne et Allier

Un spectacle à découvrir samedi et dimanche au théâtre municipal de Nevers. Intitulé « le pirate et l'île de Noël », il retrace l’histoire d’un petit garçon curieux et malicieux, qui rêve de devenir pirate. Il trouve alors un manuel pour devenir pirate, qui va le conduire dans une folle aventure maritime.

Philippe Le Rat déambulera dans les rues de Nevers ce week-end, dans le cadre des festivités de fin d’année. Rendez-vous place Maurice Ravel, 14h et 18h samedi, 15h et 18h dimanche, pour découvrir son spectacle.

Le salon « La Magie de Noël, bien être et nature », se tient ce samedi aux Sources de Seneviere à Brienon-sur-Armançon. Des artisans sont attendus, et des intervenants proposeront des ateliers autour de la danse, ou du chant.

De nombreux marchés de noël programmés ce week-end encore comme à Corbigny, Montigny-aux-Amognes, Saint-Agnan… Chéu, Ligny-le-Châtel, Appoigny, ou encore Tonnerre, mais aussi à Saint-Rémy, ou Moroges.

Sarthe

La Magie de Noël au cinéma Les Cinéastes du Mans ! À compter de ce samedi, et jusqu’au 5 janvier, une sélection de films à voir en famille est proposée au tarif de 5 euros. 11 films d’animations pour petits et grands sont alors accessibles.

Dans le cadre du Mans fête Noël, des spectacles de rue sont à nouveau à observer ce week-end en centre-ville. Découvrez le spectacle visuel et lumineux « Les échassiers lumineux » par la Compagnie La Boussole, et la Fanfare de Bellevue. Les départs se feront autour de la Place de la République, samedi.

Aubigné-Racan fait son marché de noël ce vendredi, à partir de 16h45. Rendez-vous place de l’Eglise pour l’allumage du sapin de noël, l’arrivée du Père Noël et le concours du pull moche de Noël des enfants.

Enfin ne manquez pas le spectacle « Bug Christmas », à la Citadelle des Anges de Teloché. Un spectacle drôle et immersif dans lequel on retrouve un Père Noël à la pointe de la Technologie. Les grandes fabriques de jouets de Noël sont installées sur les planètes reliées par un Cloud cosmique… Mais un bug vient rompre la communication avec ce Cloud Cosmique… C’est à découvrir à partir de samedi et jusqu’à mardi.

Maine-et-Loire

Un spectacle lumineux à découvrir ce samedi en Centre-Ville d’Angers. Ambiance brésilienne avec la compagnie N'Ding. Des chants et rythmes sont arrangés avec des instruments et percussions du monde. La déambulation se fera au départ de place du Ralliement à 18h. Et puis ce dimanche, des clowns farceurs, touchants et gaffeurs animeront les rues du centre-ville au départ de la place Mondain Chanlouineau.

Encore quelques marchés de Noël à découvrir ce week-end, notamment à Saint-Georges-sur-Loire. Ce samedi, rendez-vous à la ferme du Patis Candé pour faire les derniers achats de Noël, et faire le plein de produits locaux festifs.

L’humoriste Diane Segard est sur la scène des Halles de Cholet ce samedi. Découvrez cette nouvelle figure de l’humour française, qui a su séduire des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux.