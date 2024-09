Richard Gasquet, Lucas Pouille, David Shapovalov… Le plateau du Co’Met Orléans Open dévoilé

A moins de trois semaines du coup d’envoi du Co’Met Orléans Open, son directeur, Didier Gérard a dévoilé ce mardi la liste des 21 joueurs inscrits. On y retrouve 10 Français, 3 anciens Top 10 et 13 anciens Top 100. A cela viendront s’ajouter 11 joueurs passés par les qualifications/ titulaires d’une Wild Card. Le Prize Money est d’un peu plus de 148 000 euros. « Un chiffre qui a presque doublé en 20 ans », précise Didier Gérard.

Parmi les joueurs annoncés ce mardi après-midi, on retrouve notamment le Hongrois Marton Fucsovics (81e ATP) et tombeur de Novak Djokovic lors des JO de Paris, excusez du peu. Le Canadien Denis Shapovalov, ancien Top 10, sera aussi de la partie.

Les Français sont nombreux, dix au total. Richard Gasquet, présent en 2021, 2022 et 2023 a confirmé sa présence. « C’est sûrement sa dernière ici. La direction lui prévoit une cérémonie de remerciements pour tout ce qu’il a fait pour le tennis », dit Didier Gérard.

Le public pourra aussi venir voir jouer Grégoire Barrère, vainqueur en 2022, mais aussi Lucas Pouille, ancien Top 10. La délégation tricolore sera aussi composée d’Hugo Grenier, Pierre-Hugues Herbert, Quentin Halys, Benjamin Bonzi, Luca Van Assche, Harold Mayot et Constant Lestienne.

30 000 spectateurs espérés sur la semaine

« La compétition est de plus en plus rude entre les villes pour obtenir un tournoi ATP, j’en suis très heureux d’en être à la 19e édition avec une salle ultra-moderne qui permet d’asseoir le Co’Met Orléans Open comme le numéro 1 dans sa catégorie », affirme le directeur du tournoi. Un Challenger qui a vu passer de futurs grands du tennis : Siner, Medvedev, Zverev, Draper…

Il espère qu’avec l’Arena, le plateau mais aussi la journée gratuite du 22 septembre, les 30 000 spectateurs seront atteints sur la semaine. « Je trouve normal d’offrir ce spectacle pour que les habitants du territoire puissent venir voir du spectacle de haut-niveau », conclut-il.

La billetterie est ouverte en ligne. Sur place, elle sera disponible à partir du 21 septembre. Parmi les nouveautés, le voyage sera offert sur le réseau TAO en présentant son billet tribune du jour, pour l'aller et le retour. Le 22 septembre, 6 matchs de qualifications seront à voir gratuitement l'Arena et au club de Saint-Cyr-en-Val. Un Urban Tennis sera aussi installé, le 14 septembre place du Martroi, puis à l'Arena pendant la compétition.