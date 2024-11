Nos idées sorties pour ce week-end du 22 au 24 novembre

Noël approche, et petit à petit, les évènements en lien avec la période s’organisent. Mais pas que ! Concerts et salons sont également au programme. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Un spectacle d’improvisation proposé ce vendredi soir, au Zef à Brunoy. Le principe est simple : le public propose des thèmes qui sont ensuite tirés au sort. Immédiatement, les comédiens créent une histoire inédite, pour vous faire rire ! Une bonne soirée en perspective !

De l’humour, toujours, à Mennecy, avec sur scène, le Comte de Bouderbala. L’humoriste présente sont 3ème spectacle, dans lequel il aborde des thèmes d'actualité, des sujets imtemporels et anecdotes personnelles.

Un marché de Noël est organisé samedi à Oncy-sur-école. Plus de 30 commerçants, artisans et producteurs vous attendent, ainsi que des produits gastronomiques de fêtes. De nombreuses animations sont également programmées, et notamment la présence du Père Noël.

Enfin pour les amoureux du 7ème art, Cinessonne se poursuit jusqu’au 1er décembre. Dans les cinémas du département, des projections et rencontres avec les réalisateurs sont notamment au programme. Plus d’infos sur cinessonne.com.

Loiret

Pas mal de rendez-vous programmés ce week-end à Orléans. Tout d’abord, ce vendredi, Gims sera sur la scène de l’Arena CO’Met. Samedi, Vitaa se produira au Zénith. Et puis toujours au Zénith, ce vendredi soir, place à la magie de Disney, à l’occasion d’un ciné concert. Projeté sur un écran géant, les films Disney sont sublimés par un orchestre symphonique.

Coup d’envoi ce vendredi du salon gastronomie et vins à Orléans ! Jusqu’à lundi, le parc des expositions de CO’Met mettra à l’honneur les producteurs et restaurateurs de la région. Au même moment, se tiendra au parc des expositions également le salon mariage et réceptions. Avis donc aux futurs mariés !

Un marché de Noël à l’espace Colette de Ste Geneviève des Bois. Artisanat et gastronomie sont au programme ce samedi, avec même, le passage du Père Noël ! Rendez-vous également place du général Leclerc à Neuville-aux-Bois samedi après-midi, où de nombreux exposants vous attendent sur le marché de Noël.

Et puis, on n’oublie pas la Course des 3 ponts à Orléans ce samedi ! 10km en plein cœur de ville. 3500 coureurs sont attendus.

Loir-et-Cher

Le Festival de la BD de Blois, BD Boum, démarre ce vendredi ! Jusqu’à dimanche, la 41ème édition vivra au rythme des rencontres, expositions, ateliers ou dédicaces des auteurs présents. Rendez-vous à la maison de la BD !

Un marché de Noël à Naveil ce samedi et dimanche. A cette occasion, de nombreuses animations sont programmées comme la visite du Père Noël, des ateliers maquillages pour les enfants, balades en calèche et concours de dessin. Une collecte d’anciens jouets est également organisée.

Un marché de Noël également à Selommes dimanche, de 9h à 17h. Là aussi, le Père Noël fera une apparition, en chien de traineau. De nombreux stands vous attendent !

Dernier week-end pour profiter de la fête foraine de la Plisson à Romorantin, sur le site de la Pyramide. A noter d’ailleurs que pour le dernier jour, dimanche, l’entrée sera à tarifs réduits.

Indre-et-Loire

Et c’est parti pour un peu plus d’un mois de festivité place Anatole France à Tours ! Le village d’hiver prend place en centre-ville, jusqu’au 5 janvier. Patinoire de roller, grande roue, et village gourmand ouvrent leurs portes ce vendredi. Et de nombreuses animations seront proposées tout au long du mois de décembre ! À commencer dès ce weekend, avec DJ Set, concerts, et des démonstrations de rollers.

À Chambray-les-Tours, découvrez « le monde de Jules », une création théâtrale et familiale, participative. C’est le public qui choisit la trame de l’histoire ! Rendez-vous samedi après-midi, salle Godefroy.

Le film évènement « Wicked » sera projeté en avant-première au CGR de Tours vendredi et dimanche. La date officielle de sortie est prévue le 4 décembre. Adaptation de la célèbre comédie musicale, Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d’Oz : Elphaba et Glinda.

Enfin depuis jeudi et jusqu’à samedi, l’espace Malraux de Joué-les-Tours accueille la 3ème édition de Blagues à part. Plusieurs humoristes sont attendus, Véronique Gallo ce vendredi, et Arnaud Demanche samedi.

Cher et Indre

Une soirée année 80 organisée ce samedi à la salle des fêtes du moutet à Bourges. Une soirée à l’initiative de l’Amicale du Centre Hospitalier George Sand, mais qui est ouverte à tous. Il faut néanmoins réserver son entrée en amont, sur le site Helloasso.

L’association Accro-Val organise le marché de Noël du Val d’Auron, à l’esplanade Mendes France. Vendredi, samedi et dimanche, un chapiteau de 1300m² abritera 80 exposants. Le Père Noël, accompagné de son ours blanc, répondront également présents !

À noter également un marché de noël au château de Contremoret, et un marché de l’avent Noël à Vallenay. Saint-Nicolas et le Père fouettard seront présents !

Dans l’Indre, rendez-vous ce weekend au parc des expositions de Belle-Isle pour le 26ème salon de la gastronomie et des vins de Châteauroux. Plus de 115 exposants viticulteurs, et producteurs seront présents. Des animations sont également au programme.

Bourgogne et Allier

Ce week-end se tient la 6ème édition du marathon de Nevers ! Les coureurs fouleront la mythique piste du circuit de Magny-Cours ! En plus du marathon, plusieurs épreuves sont proposées : des courses pour les enfants, un relai à 6, le marathon en duo ou le semi-marathon.

Nuit de folie à Auxerrexpo ! La plus grande discothèque éphémère de l’Yonne vous attend nombreux ce samedi soir. Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !

Un match d’impro ce vendredi soir au théâtre de Moulins ! 4ème édition, où cette fois encore, le public va aider les comédiens à construire leurs histoires, plus farfelues les unes que les autres ! Beaucoup de rires en perspective…

De l’humour aussi à Nevers tout ce weekend, avec le Festival Drôle de Loire. Depuis mercredi et jusqu’à samedi, les nouveaux visages du stand-up français sont sur scène, et notamment Laura Domenge. Elle, n’est pas nouvelle, mais elle sera aussi là samedi, Nawell Madani.

Sarthe

Et c’est parti pour les animations de Noël au Mans ! Le village de Noël ouvre ses portes samedi, place de la République : maison du père noël, atelier des lutins et jardin d’hiver pour les enfants seront installés, tout comme une cinquantaine de chalets. La grande roue et la patinoire font également leur retour place des Jacobins. Sans oublier les fanfares, parades et autres déambulations qui sont programmées tout au long du mois de décembre.

Noël également à Sainte-Cérotte. Un marché de Noël prend place ce vendredi soir, autour de l’Eglise. Et même chose samedi soir, à Courgains, où un marché « créateurs et artisans » vous attend de 16h à 20h.

Plusieurs spectacles à découvrir ce week-end à Antarès. Tout d’abord ce vendredi, la comédie musicale évènement, Je vais t’aimer, qui reprend les plus grands succès de Michel Sardou. Et dans un tout autre style, dimanche, Boléro, le ballet et orchestre qui rend hommage à Maurice Ravel.

Enfin les amateurs de Bande Dessinée ont rendez-vous tout ce week-end à Arnage, pour le festival BD Mania. Rencontres, spectacles et dédicaces sont au programme.

Maine-et-Loire

Le Salon aux vignobles fait étape à partir de ce vendredi à Angers. Pour cette 30ème édition de l’évènement, 120 artisans et producteurs venus de toute la France vous donnent rendez-vous jusqu’à lundi au parc des expositions d’Angers.

Slimane sur la scène du zénith de Trélazé ce vendredi soir. Un spectacle dans le cadre de son « Cupidon Tour » pour présenter son dernier album, “chroniques d’un Cupidon”.

Découvrez également ce vendredi le culot de Marie S’infiltre. Ce petit bout de femme n’a pas peur du regard des autres et compte bien vous enseigner cette qualité. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Rendez-vous au Centre des Congrès.

Et puis vous pouvez toujours profiter de la Foire Saint Martin à Angers, place de la Rochefoucault-Liancourt.