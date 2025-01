Nos idées sorties pour ce week-end du 31 janvier au 2 février

Des tournées d’humoristes, des salons en tout genre… Ce week-end encore, de nombreux évènements sont programmés près de chez vous. Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

On voyage ce week-end à Athis-Mons ! Festival de la musique celte au programme de ces trois jours… C’est la première édition. Ambiance Pub, concerts, musiques et danses traditionnelles sont au programme à l’Espace René L’Helguen.

Une avant-première à ne pas manquer ce dimanche. Si vous êtes fans de la saga des Tuches, rendez-vous dimanche à l’EMC, place Marcel Carné-Saint-Michel-sur-Orge, pour découvrir le dernier volet : God Save The Tuche. Le film sortira le 5 février prochain au cinéma.

Soirée électro au théâtre de la Passerelle de Palaiseau, ce samedi. Le Waves Festival Electro réunit trois artistes : Poolidor, Radio Byzance et DJT Purple. Des foodtrucks seront aussi sur place pour vous régaler !

Loiret

Le salon Loisirs Créatifs d’Orléans se tient tout ce weekend au parc des expositions d’Orléans. Plus de 80 exposants sont attendus, représentants divers univers.

Au gymnase Jacques Cosson de La Source, tournoi de basket au programme de ce samedi ! A destination des jeunes orléanais, étudiants ou lycéens, des tournois filles et garçons en 3x3 sont organisés. Mais également un concours de jeunes talents, avec des récompenses à la clef.

Dimanche, l'association Des rêves pour Yanis et la ville de Saint-Denis-en-Val organise un Carnaval. Au programme : concours du meilleur déguisement, jeux et structures gonflables, ou encore magie. RDV à l’espace Pierre Lanson.

Enfin Montargis fête le nouvel an chinois ce week-end. Rendez-vous ce samedi, à la salle des fêtes de la ville, pour une série d’animations et de stands à découvrir. Un défilé du dragon est également organisé à partir de 15h en centre-ville, suivi d’un spectacle des lycéens franco-chinois.

Loir-et-Cher

Une pièce de théâtre à découvrir sur la Scène BRG de Blois « Je préfère qu’on reste amis ». Une comédie romantique écrite par Laurent Ruquier.

Le festival « Premières fois » débute à Blois ce jeudi à la Halle aux grains. Théâtre, danse, magie… le festival partage avec le public les premiers gestes artistiques de toutes disciplines, émergentes ou confirmées, professionnelles ou amateurs. De belles découvertes en perspective jusqu’au 8 février.

Le Festival Avec ou sans fils se poursuit à Vendôme jusqu‘au 8 février.. Le rendez-vous met en lumières l’art de la marionnette, en accueillant de nombreux artistes et compagnies, reconnus à l’échelle nationale et internationale.

Indre-et-Loire

Le spectacle de Jarry à découvrir au Palais des Congrès de Tours ce samedi. Intitulé « Bonhomme », l’humoriste va vous faire rire, avec pour mission de révéler le super-héros qui sommeille en vous.

Jarry laissera ensuite place, dimanche, à Jenifer et son « Jukebox Tour ». La chanteuse revisite son répertoire, mais vous offre l’expérience d’un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous. Comment ça marche ? Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKE BOX TOUR et composer votre playlist parmi les titres proposés . À quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur.

Après le succès du film d’animations "Léo , la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci", l'exposition sur les coulisses du film est de retour au Clos Lucé. Dès ce samedi et jusqu’au 11 mai, découvrez chaque étape de sa réalisation, du premier croquis à la projection sur grand écran.

Enfin à Château-Renault, 3ème édition du Castel Japan… La culture manga, gaming et cosplay est à l’honneur samedi.

Cher et Indre

Avis aux futurs mariés ! Le salon du mariage se tient tout ce week-end à la salle Belle-Isle de Châteauroux. De nombreux exposants seront présents pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie.

Le Palais d’Auron à Bourges présente ce samedi soir le spectacle « The World of Queen »… 2h de spectacle dans lequel tous les titres phares de Freddy Mercury sont à vivre en live.

Un escape game à l’Equinoxe de Châteauroux ! Entre amis ou en famille, venez découvrir ce vendredi soir les coulisses d’Équinoxe à travers un escape game immersif.

Au Creps de Bourges a lieu ce samedi le Championnat de France de Parkour… cette discipline qui vise à franchir toutes sortes d’obstacles dans des environnements urbains ou naturels. Et c’est assez impressionnant à voir…

Bourgogne et Allier

Le salon évènement à Auxerre, CryptoX’R se tient ce week-end au parc des expositions. Tout l’univers Web3 est à l’honneur, avec la présence de nombreux spécialistes du digital, de la cryptomonnaie, et de l’écosystème blockchain.

La Foire de Moulins se tient également ce weekend à Moulins Congrès Expo. Cette année, c’est l’Amérique Latine qui est à l’honneur. Découvrez la cuisine, l’artisanat et les ambiances du pays, à travers des exposants, des animations et des dégustations.

Soirée scène ouverte ce vendredi soir aux Ponts des abattoirs à Prémery. Si vous avez envie de jouer de la musique, chanter, lire, ou raconter quelque chose… à vous de jouer ! La scène vous est grande ouverte. Vous êtes également les bienvenus pour découvrir de jeunes talents.

Enfin avis aux futurs étudiants : ce samedi ont lieu les Portes ouvertes campus by CCI Nièvre, à Nevers. Le rendez-vous pour vous renseigner sur les différentes filières et cursus proposés de Bac +2 à Bac +5.

Sarthe

Des spectacles d’humour programme ce vendredi soir. Tout d’abord, le spectacle de Jarry à découvrir au Palais des Congrès du Mans ce samedi. Intitulé « Bonhomme », l’humoriste va vous faire rire, avec pour mission de révéler le super-héros qui sommeille en vous. Elodie Poux, quant à elle, sera sur la scène d’Antarès ce vendredi soir, avec son spectacle « le syndrome du papillon ».

De l’humour toujours à la MJC Prévert. Découvrez les 6 candidats du concours d’humour du Set Comedy. A vous de voter pour vos 2 artistes préférés, qui accèderont à la finale. Ils présenteront leurs sketchs lors de la soirée qui leur est consacrée.

Le festival 24 courts se poursuit ce week-end… De nombreux courts métrages sont à découvrir dans divers cinémas du département : à Mulsanne, au Mans, à Arnage et Bouloire.

Enfin rendez-vous ce samedi à la salle Printania de La Flèche pour un grand vide grenier, ou plutôt « vide ta chambre ». Vêtements pour enfants, jouets, article de puériculture ou livres seront en vente.

Maine-et-Loire

Soirée Bien-Être à la piscine Glisséo d’Angers. L’établissement fait sa nocturne, et propose au public de profiter des installations, et des soins, au tarif plutôt abordable. 4 formules différentes sont proposées, et un atelier relaxation est également proposé.

Côté spectacle, Nawell Madani est sur la scène du centre des congrès d’Angers ce vendredi soir. L’humoriste est de retour en tournée, avec son spectacle « Nawell Tout court », dans lequel elle prend le temps de partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. Attention, le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Alors que le film sort au cinéma mercredi prochain, le cinéma Pathé d’Angers organise l’avant-première du film « God save The Tuche » ce dimanche. La famille Tuche est de retour, et va découvrir cette fois l’Angleterre.

Enfin tout ce week-end, l’association de parents d’élèves de l’école Notre-Dame de Landemont transforme la salle omnisport de Landemont en parc de jeu pour enfants. 7 structures gonflables et autres jeux seront accessibles de 3 à 14 ans. Les bénéfices seront reversés à des projets éducatifs et pédagogiques de l'école.