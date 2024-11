Nos idées sorties pour ce week-end du 8 au 11 novembre

On aime le mois de Novembre pour ces jours fériés, alors autant en profiter ! Ce lundi 11 novembre, de nombreux établissements ouvriront quand même leurs portes pour vous proposer des activités à faire en famille notamment. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Voyage en Comédie à Étampes… Thomas Croisière nous replonge, avec humour, dans ses souvenirs des meilleures comédies du 7ème art… Bébel, de Funès, ou encore Le Splendid, nous invite à voir ou revoir les grands classiques. Ce seul en scène est à découvrir au petit théâtre d’Étampes.

Le salon du Bien-Être est à découvrir à la Bènerie de Limours dimanche et lundi. Astrologue, voyants, masseurs, ou encore thérapeutes iront à la rencontre du public. L'entrée est libre. Conférences et ateliers à petit prix seront également proposés, ainsi qu’un spectacle.

Le Fabulab 91 vous ouvre ses portes à Lardy, en proposant des ateliers accessibles à tous. Programmation de robobus, pilotage de vaisseaux ou découverte de l’imprimante 3D sont proposés jusqu’au 14 décembre. Plus d’infos auprès de la médiathèque départementale de l’Essonne.

Loiret

Depuis mardi et jusqu’à samedi se tient la 24ème édition de l’Open paratennis du Loiret ! 21 nationales seront représentées. Rendez-vous au complexe sportif de la forêt à Saran.

Rendez-vous lundi à Meung sur Loire pour la traditionnelle foire de la Saint Martin. Fête foraine, vide-greniers, ou encore gastronomie sont au programme.

C’est tout nouveau ! Un nouvel escape game ouvre ses portes ce weekend au musée de la Marine de Loire à Chateauneuf-sur-Loire. Les participants doivent résoudre une énigme autour d’un mystérieux objet… C’est proposé à partir de samedi et jusqu’à lundi !

C’est toujours bon à savoir… le parc floral de la Source à Orléans débute sa période hivernale, et donc bonne nouvelle, durant cette période, l’entrée est gratuite ! De quoi occuper les enfants à petits prix.

Et on rappelle que Slimane est en concert ce dimanche soir à l’Arena CO’Met d’Orléans… Un concert dans le cadre de son Cupidon Tour.

Loir-et-Cher

Une Detective Party organisée lundi à la Tour Beauvoir de Blois… En famille ou entre amis, à vous de résoudre un cold case datant de 1459 ! Au XVIème siècle, un seigneur est assassiné de nuit dans un château. A vous de découvrir le meurtrier. Réservation auprès de birettenco.fr.

Coup d’envoi de la fête foraine de la Plisson à Romorantin ce samedi. Jusqu’au 24 novembre, des manèges pour petits et grands sont proposés, sans oublier les stands de jeux et de friandises. Rendez-vous sur le site de la Pyramide.

La période des fêtes de Noël a été officiellement lancée par Mariah Carrey, donc c’est déjà l’heure des premiers marchés de Noël ! Aux ateliers graine de Montessori, à Mer, samedi et dimanche, « Ma petite fabrique Montessori » fait son marché et proposera de nombreux jeux éducatifs. De quoi donner quelques idées de cadeaux au Père Noël…

La course à pied et à vélo « Bike and run » a lieu ce dimanche ! Rendez-vous au stade des allées Jean-Leroi à Blois. Plusieurs courses sont proposées pour tous les âges, de 1,5 km, 3, 6 et 12 km. Plus d’infos sur protiming.

Indre-et-Loire

Ce samedi, rendez-vous au Prieuré Saint Cosme de La Riche pour le festival des vins de Touraine. Village des vignerons, et ateliers culinaires sont au programme de cette sixième édition, dédiée aux vins de l’AOC Touraine.

Un humoriste que je vous recommande chaudement… David Voinson présente son spectacle à l’espace Malraux de Joué-les-Tours ce samedi. Le jeune artiste s’est révélé sur les réseaux sociaux en interprétant divers personnages. Et au Temps Machine à Joué-les-Tours, c’est le chanteur à l’énergie folle Claude, qu’il ne faut pas manquer ce samedi.

Avis aux fans d’OSS 117… Le CGR de Tours reçoit ce vendredi soir le scénariste du film, Jean-François Halin. Après la projection d’Oss 117 – Le Caire nid d’espions, il ira à la rencontre du public pour répondre à ses questions.

Et on rappelle que Slimane est en concert ce vendredi soir au Parc Expo de Tours… Un concert dans le cadre de son Cupidon Tour.

Cher et Indre

L’Ekiden 36 a lieu ce dimanche à Châteauroux ! Ce marathon en relai par équipe de 6 débutera à 9h.

Avis aux futurs mariés ! Le salon du mariage se tient samedi et dimanche, au Palais des sports du Prado à Bourges. De nombreux professionnels du secteur seront sur place pour vous conseiller. Il sera ouvert de 10h à 18h30.

Les amoureux de l’automne ont rendez-vous à Belleville-sur-Loire ce dimanche, pour le Marché Gourmand à la Salle de fêtes… Des spécialités de saison seront à déguster, et de nombreux exposants spécialisés dans les métiers de bouches ne manqueront pas de vous donner quelques conseils pour vos repas de fêtes !

Enfin Les Folies Berruyères sont de retour, rendez-vous dans plusieurs bars emblématiques de la ville de Bourges, jusqu’à dimanche. DJ sets et concerts live sont au programme ! Reggae, pop, rock, ou électro… il y en aura pour tous les goûts.

Bourgogne et Allier

Coup d’envoi ce weekend du D’Jazz Nevers Festival… 38ème édition ! Jusqu’au 16 novembre, spectacles et concerts investissent les cafés et théâtres de la ville. Tout le programme est à retrouver sur www.bigbangjazz.com.

Gastronomie place de l’hôtel de ville et de l’arquebuse à Auxerre, ce dimanche, à l’occasion de l’évènement « la Soupe des chefs ». Organisé par le Lions Club Auxerre Phoenix, l’évènement est au profit de l'association Mission Sourire, qui améliore la prise en charge des enfants nécessitant ou ayant nécessité des soins.

Au même moment, en centre-ville d’Auxerre se tiendra dimanche la foire agricole, artisanale et gastronomique de l'auxerrois, la Foire Saint-Martin… un événement incontournable pour toute la famille. L’occasion notamment de profiter des promotions des commerçants.

Enfin à Moulins, l’art du tatouage est à l’honneur tout ce weekend au Moulins Congrès Expo… Plus de 100 artistes renommés seront présents sur ce salon du tatouage. Concours et concerts sont notamment au programme.

Sarthe

La Sarthe au rythme du Bebop festival ! Depuis mardi et jusqu’à samedi, de nombreux artistes sont attendus au Mans, mais aussi à Allonnes et à la Flèche. Parmi eux : Yamê, Trinix, ou Dionysos. Plus d’infos sur bebop-festival.com.

De l’humour sur scène ce weekend, avec notamment Malik Bentalha, samedi au Palais des Congrès et de la Culture au Mans. Il est de retour avec un nouveau one man show, « Nouveau monde ». Kévin Levy, de son côté, est à la Comédie samedi soir également. Enfin ce vendredi soir, Matthieu Longatte fait sont « état des gueux » aux Saulnières… Dans son stand-up, l’humoriste dresse un état des lieux de la situation en France…

Le spectacle Rock Symphony Voices sera à Antarès dimanche… Plus de 80 artistes talentueux reprendront sur scène les morceaux mythiques de groupes mythiques, tel que Queen, Nirvana, Aerosmith, Linkin Park ou Metallica.

Enfin on vous rappelle que la Fête foraine se poursuit au Panorama au Mans… Jusqu’à lundi !

Maine-et-Loire

Coup d’envoi ce samedi de la Foire Saint-Martin à Angers ! Manèges à sensation et attractions familiales seront installés place de la Rochefoucauld Liancourt, jusqu’au 1er décembre !

A partir de samedi et jusqu’à lundi se tient l’édition 2024 du salon du cheval au parc des expositions d’Angers. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels et amateurs du monde équestre. L’an dernier 23 000 visiteurs ont répondu présents.

Les arts du Japon à l’honneur au Parc Oriental de Maulévrier à partir de samedi et jusqu’à lundi… Jeux, instruments ou pratiques traditionnelles seront mis en avant, à travers des initiations gratuites et des démonstrations, animées par des artisans japonais ou français.

Enfin au château d’Angers, la spirite Sandy Lakdar est de retour ! Aux côtés des visiteurs, novices ou expérimentés, elle tentera différentes expériences pour dialoguer avec le monde des esprits. Et cette visite vous donne accès à des endroits du château habituellement fermé au public.