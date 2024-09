Dans la Nièvre, le temps du weekend, Passy-les-Tours retrouve son ambiance médiévale, pour un rendez-vous au cœur du Moyen-Âge. Au programme : des combats de chevaliers, des joutes équestres, du théâtre, des jongleurs, sans oublier les 120 reconstitueurs et les démonstrations d’artillerie. Un marché artisanal de plus de 30 exposants et une ferme médiévale aussi. Plus d’infos sur nievre-tourisme.com

Prendre de la hauteur. La grande roue d’Auxerre est installée jusqu’à dimanche au parc Roscoff. Cette grande roue, la première éco panoramique au monde, se distingue par ses innovations écologiques : elle est équipée de panneaux solaires, de moteurs à récupération d'énergie et fonctionnant de manière silencieuse. Des bornes de recharge pour les vélos électriques y sont aussi installées.

Dans l’Allier, Le festival Lumières sur le Bourbonnais est à découvrir jusqu’à fin septembre… Des fresques vidéo sont projetées sur des monuments emblématiques du département. A Bourbon L’Archambault par exemple, l'histoire médiévale et thermale de la cité vous sont contés. Vous en prendrez plein les yeux !

Enfin, pour les sportifs, l’Endur’Autun c’est samedi et dimanche à Autun en Saône-et-Loire. Au menu, deux épreuves d'enduro VTT pour tous les âges et tous les niveaux qui se déroule dans le massif de la forêt de Planoise, et au coeur d'un bike park nouvellement labellisé comme base arrière des JO 2024. Comptez entre 10 et 35 euros.