Le Festival des Arts de rue, Les Accroche-cœurs se tient tout le week-end à Angers. Au programme de cet événement incontournable de la rentrée : des spectacles de rues, des déambulations, de la musique, du théâtre, de la danse. Plus d’infos sur angers.fr

Toujours en Maine et Loire ces prochains jours, le Saumur Loire festival. C’est la seconde édition. Un événement festif qui met en lumière l’histoire des bateaux traditionnels de Loire, véritables joyaux flottants qui ont marqué les voies navigables de France. Les visiteurs auront l’opportunité de naviguer à bord de ces bateaux chargés d’histoire, découvrant ainsi le fleuve royal et la ville sous un nouvel angle.

De bonnes affaires vous attendent : la braderie du Mans c’est samedi. Habituellement réservée aux vendeurs professionnels, elle ouvre ses portes aux particuliers cette année. Ils seront installés sur les places d’Alger et des Jacobins.

Toujours au Mans : Le Grand Prix meule Bleue sur le circuit Bugatti jusqu’à dimanche. Après avoir traversé la Vendée, l’Île d’Yeu et Noirmoutier, après avoir conquis les Champs Élysées et salué la Tour Eiffel à Paris, après avoir parcouru la France entière de Rocamadour au Mont Saint-Michel, traversé les souks de Marrakech et enfin 4 années après la fabuleuse Der des Ders, le Grand Prix de la Meule Bleue revient sur le mythique circuit manceau pour souffler en grandes pompes ses 10 ans.