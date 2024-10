Nos idées sorties pour le week-end du 5 et 6 octobre

Crédit : Nuit One Piece

Nuit One Piece

Des fans de One Piece par ici ? Ce vendredi, les librairies de France, Belgique et du Luxembourg fêtent la sortie du tome 108 du célèbre manga, et ouvrent pour l’occasion leurs portes en soirée. De nombreuses animations sont programmées. Pour trouver la librairie près de chez vous qui participe, rendez-vous sur nuitonepiece.com.

Un rendez-vous à ne pas rater, surtout si vous avez des enfants… Le parc des expositions de CO'Met à Orléans accueille L’exposition Le Monde Des Dinosaures. Plongez dans l’époque des dinosaures, avec une quarantaine de spécimens exposés, grandeur nature, et pour certains rendus vivants mécaniquement.

Le festival Anjou’r et nuit se tient tout ce weekend en Anjou. Au programme : des idées sorties en pleine nature, et notamment un jeu de piste, lancé par le vigneron Sergio. Chaque famille participante se verra remettre un carnet pour partir en autonomie dans les vignes et relever des défis insolites…

À Bourges, la BD est à l’honneur ! Le Bulle Berry Festival revient pour une 28ème édition, avec des évènements organisés un peu partout dans la ville. 37 auteurs sont attendus, et 8 expositions sont proposées. Et petit plus : l’entrée est gratuite sur tous les sites.

Se tient également ce weekend la 10ème convention de tatouage, « Bourges Tattoo & Vintage ». Rendez-vous au Palais d’Auron jusqu’à dimanche. L’évènement mettra par ailleurs à l’honneur la lutte contre la mucoviscidose, avec une tombola au profit de l’association Grégory Lemarchal.

Et toujours à Bourges, ce samedi, la gastronomie est à l’honneur lors de l’évènement Toques et Bottes. Sur le parvis de la Cathédrale, place Etienne Dolet, des chefs de restaurants gastronomiques du département cuisinent pour vous, de 10h à 17h. Il faut réserver sa place en amont. Une initiative des Jeunes Agriculteurs du Cher pour mettre en avant le local !

L’évènement affiche complet depuis des semaines… A Orléans, les Foulées Roses d’Olivet reviennent ce dimanche 6 octobre. C’est la 10ème édition cette année de la course ou marche, organisée pour soutenir la recherche contre le cancer. 7500 participants sont attendus.