"Nous sommes totalement effondrés" : les acteurs de Friends réagissent à la mort de Matthew Perry

"I’ll be there for you" ("Je serai là pour toi"), disait la chanson du générique de Friends. Après la mort de Matthew Perry à l’âge de 54 ans, retrouvé sans vie dans son jacuzzi à Los Angeles samedi, le casting de la série culte des années 90 partage sa tristesse.

"Nous sommes totalement effondrés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades. Nous sommes une famille", peut-on lire dans un communiqué signé par Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribiani) et David Schwimmer (Ross Geller) et relayé par le média américain People.

La gorge encore serrée, les compagnons de Chandler Bing à l’écran souhaitent "prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable", ajoutant qu’au fil du temps "(ils) en diront plus dans la mesure où (ils) le pourront".

Véritable phénomène télévisuel, la série Friends diffusée à partir de 1994 racontait les péripéties de six amis new-yorkais. Les acteurs principaux s'étaient retrouvés pour une émission spéciale en 2021 sur les coulisses de la série.

Une fois la sitcom terminée, Matthew Perry n'a jamais vraiment retrouvé de rôle important, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Le reste de sa carrière a surtout été marqué par des apparitions plus ou moins réussies.

Il luttait depuis de nombreuses années contre l'anxiété et des addictions à l'alcool et aux opiacés, et avait frôlé la mort en 2018. Pour le moment, les causes de sa mort ne sont pas encore connues.