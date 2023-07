Nouveaux tramways à Angers : qu’est-ce qui va changer dans vos déplacements ?

285 millions d’euros de travaux, 6 ans de chantier, 20 nouvelles rames… Des chiffres impressionnants pour un projet qui l’est tout autant. Les nouvelles lignes de tramways à Angers doivent comment à circuler à partir de ce samedi 8 juillet. Cela représente un tronçon de plus de 10 kilomètres qui va relier le nord au sud, et l’est à l’ouest de la cité. « C’est très important, on va désenclaver deux quartiers qui sont en pleine rénovation urbaine. Par ailleurs, nous avons connecté un réseau revisité de bus. Pour les lignes majeures, ils circuleront de 5h30 jusqu’à minuit, et pour les tramways, de 5h à minuit. Ça va être un réseau très important avec 10% d’offre en plus », abonde Corinne Bouchoux, vice-présidente à l’agglomération en charge des Mobilités et de la Transition écologique, et également conseillère municipale à la Ville d’Angers.

Plus de salariés, et plus de voyageurs ?

Avec ces nouveautés, l’idée est de doubler le chiffre d’habitants desservis, portant à 140.000 au total le nombre potentiel de voyageurs, soit 35% de la population d’Angers Loire Métropole. Corinne Bouchoux ajoute que « l’objectif est d’avoir 25% de clients supplémentaires, c’est très conséquent, cela représente plus de 700.000 kilomètres supplémentaires parcourus. C’est aussi énormément de salariés en plus, on va avoir 650 salariés qui vont nous transporter en bus et en tram ».

Pour marquer le coup, le nouveau réseau en service à partir de ce samedi sera gratuit jusqu’au 14 juillet inclus. Un geste qui sert à inciter les Angevins à prendre davantage les transports en commun : « on attend beaucoup de ce réseau, on voudrait que beaucoup plus d’usagers utilisent les transports, c’est le pari qu’on fait, on fait un choc d’offres. On espère que nos concitoyens répondent présents, que ce soient pour des raisons économiques, écologiques et même éthiques, en se disant que c’est mieux pour la planète, même si cela met 10 minutes de plus », affirme la conseillère municipale.

Des tarifs en légère augmentation

Concernant les tarifs, « il y aura une petite hausse parce que tout augmente, si vous achetez sur une borne près du tramway, un titre pour un voyage va passer de 1,50 euro à 1,60. Pour la carte 10 voyages, on passe à 14 euros », précise Corinne Bouchoux. Parmi les offres proposées, on peut également évoquer les titres 24 heures, Week-end, mais aussi le tarif solidaire à destination des personnes en-dessous du coefficient familial.

À l’occasion de l’inauguration du nouveau réseau, un spectacle d’eau est prévu ce vendredi sur la Maine, et des animations sont aussi au programme samedi. Enfin depuis plusieurs semaines, tous les habitants ont dû recevoir dans leurs boîtes à lettres un kit dans lequel on retrouve toutes les explications liées à ces changements modaux.