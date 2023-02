C’est la concrétisation de deux ans de travail ! Giovanni Jouzeau est auteur de bandes dessinées et illustrateurs depuis 2008, date à laquelle il a été diplômé de l’école Brassart de Tours. Il travaille alors depuis de nombreuses années pour des magazines jeunesse. Et en 2018, Okapi lui passe commande ! C’est là qu’a débuté l’aventure de Jean-Mowgli. « La consigne étant qu’il fallait que ça parle du collège, nous précise l’auteur Tourangeau. Moi j’avais aussi envie de dessiner des animaux (…) et j’ai essayé de trouver une idée qui combine un peu tout ça, le collège et les animaux ».