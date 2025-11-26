Billie Eilish et James Cameron : la date du ciné-concert événement dévoilée

A peine la tournée monumentale de Hit Me Hard And Soft achevée, Billie Eilish surprend une nouvelle fois son public avec une annonce majeure.

En juillet dernier, lors d’un concert à Manchester, la chanteuse américaine avait semé l’excitation en révélant la présence du réalisateur James Cameron dans les coulisses, laissant entendre un projet en 3D sans en préciser la forme. Le mystère est désormais levé.

Ce projet hors norme prendra la forme d’un ciné-concert immersif, capté tout au long de la tournée mondiale de son dernier album. Co-réalisé par Billie Eilish elle-même et le maître absolu de la 3D, le créateur d’Avatar, le film proposera une plongée visuelle et sonore inédite au cœur de l’univers de l’artiste. Une expérience pensée pour repousser les limites du concert filmé traditionnel.

Il y a quelques heures, la star a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en partageant une photo aux côtés de James Cameron, accompagnée d’une légende simple mais chargée d’émotion : « En salles le 20 mars 2026… un rêve devenu réalité ». Un message qui confirme l’ampleur symbolique de cette collaboration pour l’artiste.