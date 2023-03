Nouvelle-Zélande : ces pompiers proposent des recettes pour les gens ivres afin d'éviter qu'ils mettent le feu en cuisinant (vidéo)

Pour rappel, plus de 4100 incendies domestiques ont lieu chaque année dans l'archipel en raison des cuissons non surveillées , soit environ un quart du total. La moitié de ces incendies domestiques mortels est liée à l'alcool ou à la drogue, selon les services d'urgence.

Des "recettes à cuisiner si vous êtes ivre ou défoncé"

Avec leur initiative, les pompiers espèrent ainsi éloigner les personnes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues des gazinières et fours, qui peuvent être laissés allumés par erreur, entraînant des conséquences dramatiques. Pour les remplacer, les secouristes conseillent donc d'utiliser des engins pourvus d'une minuterie à l'instar d'une friteuse à air chaud, d'un micro-onde, d'un grille-pain ou d'une bouilloire.

Au programme pour les papilles ? Des sandwichs au pain grillé ou aux nuggets frits à l'air chaud, des nouilles préparées à la bouilloire ou encore des biscuits sucrés écrasés et saupoudrés sur du pain. "Je me suis inspiré de mes années d’université pour trouver des plats qui comblent le vide quand on est un peu éméché", a expliqué Jamie Robert Johnston, un chef cuisinier basé à Auckland qui a concocté toutes les recettes. Et pour couronner le tout, l'expert anti-cuite a également élaboré une boisson contre la gueule de bois, à base de miel, d'eau et de sel. Bon appétit !