Nuit des chercheurs à Angers : « Ils parleront le même vocabulaire que nous »

Découvrir et apprendre en s’amusant. C’est l’un des objectifs de la Nuit européenne des Chercheurs qui a lieu ce vendredi soir un peu partout en France, mais aussi au-delà de nos frontières.

Un programme ludique et varié

Dans le Maine-et-Loire, à Angers, les chercheurs scientifiques donnent rendez-vous aux curieux ce vendredi soir au Quai, avec un programme éclectique. Morceaux choisis par Audrey Lavau-Girard, programmatrice et organisatrice à Terre des Sciences : « il y aura des réunions et des rencontres insolites dans le noir, on sera dans l’intime », ou encore l’atelier « Papotons papilles avec des dégustations à l'aveugle dans lesquelles on se posera des questions comme ce qu’est le goût, la saveur. » Des mini-conférences de 20 minutes accompagnées de 10 minutes de questions-réponses sur le Steam-punk et le réchauffement climatique seront aussi au menu.

Au programme également : des jeux et des animations pour les enfants, mais aussi une grande expérience participative sur la qualité de l’eau dans nos villes. Le tout présenté par des chercheurs qui veulent avant tout simplifier la pratique de la science : « on veut montrer que les chercheurs sont complètement accessibles. Ils parleront le même vocabulaire que nous, ils sont formés pour vulgariser la science auprès du grand public, et pouvoir être compris par tous, même par les plus petits », précise Audrey Lavau-Girard.

La Nuit européenne des Chercheurs commence au Quai d’Angers ce vendredi soir à partir de 18h. Vous pouvez retrouver la programmation complète de l’événement ici.