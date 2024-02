Nuit des livres Harry Potter au Mans : un quizz pour tester vos connaissances

Vous ou vos enfants sont peut-être des grands fans de la saga… C’est la Nuit des Livres Harry Potter du jeudi 1er au dimanche 4 février partout en France. L’occasion de replonger dans un univers cultissime, et, surtout, de tester entre amis ou en famille ses connaissances à travers un quizz pour savoir qui est LE plus grand connaisseur du sorcier.

Les plus jeunes, plus forts que leurs aînés ?

Chaque année, la maison d’édition Gallimard fournit de nombreuses questions aux libraires. Mais pour certaines, comme Émilie, qui travaille à la librairie Thuard, au Mans, la salariée met aussi la main à la pâte : « je fais en sorte de trouver aussi des questions, car c’est de plus en plus dur, au fil des ans, de départager les participants. Je suis toujours étonnée de voir que les plus jeunes, les 10-11 ans, trouvent mieux les réponses que ceux qui avaient leur âge au moment des premières sorties des livres. On est obligés de les relire chaque année pour trouver des questions encore plus pointues. »

Cette « très grande fan » de l’univers de JK Rowling qui se « lance chaque année à corps perdu dans l’aventure pour accueillir tout le monde » explique cet engouement toujours intact des plus petits par le phénomène de la transmission : « les parents ont transmis leur amour de Harry Potter à leurs enfants, neveux, nièces. De plus, le domaine de la magie émerveille toujours autant, ce sont des récits qui parlent encore à tout le monde, les jeunes continuent de se reconnaitre dans ces histoires-là. »

Deux sessions d’un quizz autour du thème des lieux magiques sont organisés à la librairie Thuard au Mans le samedi 3 février de 14h à 15h30, puis de 16h à 17h30. Au total, plus de 80 personnes sont attendues.