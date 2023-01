Âme sensible s’abstenir. Cette année, la peur est le thème principal de la nouvelle édition des Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national du livre.

À l’Université Catholique d’Angers par exemple, l’événement a lieu ce vendredi soir. Les participants seront accueillis dès 17h pour regarder un court-métrage horrifique et fait maison, avant de se lancer dans une chasse au trésor. « Bon lecteur » assurant que « c’est une cause noble à défendre », Alban Millet, étudiant en première année de Master gestion de projets, organise la soirée : « il y a un total de dix activités. Quand on réussit les neuf premières activités, les participants gagnent une lettre du mot final, dans le désordre, et il faut ensuite les rassembler pour trouver le mot. La 10e activité est une énigme finale, où il faut trouver un mot qui nous fait gagner un prix. »

Ambiance horrifique garantie

L’organisateur évoque « chaque activité comme physique et intellectuelle. Les locaux de la Bibliothèque Universitaire seront plongés dans la pénombre, juste avec des projecteurs et une lampe torche par équipe », pour une ambiance horrifique garantie.

Mais les organisateurs de la chasse au trésor n’ont pas oublié le principal : rendre à la lecture ses lettres de noblesse à travers le jeu. « Un comédien donnera un extrait d’un livre d’horreur, et il dira à l’équipe qu’il faut le réciter à l’oral. Il faudra aussi déchiffrer un grand classique littéraire, Dracula, en alphabet phonétique et le retranscrire pour trouver l’indice ».

Enfin, un concert de pop-rock aura lieu après la chasse aux trésors dès 20h. Vous retrouvez plus d’informations ici pour trouver un événement près de chez vous.