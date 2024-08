Oasis se reforme pour une tournée en 2025

Crédit : CC by Will Fresch

Incroyable ! Même dans nos rêves les plus fous, on n’espérait pas une telle nouvelle ! Les frères Noel et Liam Gallagher enterrent donc la hache de guerre après 15 ans de colères mutuelles.

Une séparation qui eut lieu avec fracas lors du festival Rock en Seine en 2009, puis des carrières solo riches en beaux albums et en tournées débordant de monde.

Pourtant, chacun caressait l’espoir de retrouvailles, même sur un coup de tête (au figuré), un peu comme lorsqu’on se fait un tatouage un soir de fête trop arrosée.

C’est désormais chose faite. Oasis se reforme pour une tournée prévue en 2025, d’abord en Angleterre et en Irlande : Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg ou Dublin sont annoncés dans l’attente d’autres dates puisque la tournée prévoit une quinzaine de concerts.