Objectif Top Chef : « Je suis quelqu’un de gourmande »

« Je sais depuis toute petite que je veux travailler dans les métiers de bouche ». À tout juste 18 ans, Juliette Boeykens sait ce qu’elle veut. Tous les mercredis, elle concoctait déjà des gâteaux avec sa mamie. Depuis maintenant quatre ans, elle suit un apprentissage en cuisine et travaille au restaurant « Les Petits Prés », à Angers.

En parallèle, Juliette a décidé de se lancer dans l’aventure « Objectif Top Chef ». Elle nous explique les règles de l’émission : « il y a 60 candidats, et il en reste un qui va participer à Top Chef et rejoindre l'équipe de Philippe Etchebest. On passe par six le lundi, vendredi il n’y en plus qu’un. Ces dix gagnants s’affrontent ensuite pour qu’il n’y en ait plus qu’un. Nos plats sont dégustés par des clients mystères. »

« Mon chef actuel a gagné Top Chef en 2019 »

Juliette Boeykens avait déjà participé aux Concours des Meilleurs apprentis de France il y a deux ans. Concernant son inscription à l’émission, « mon chef actuel a gagné Top Chef en 2019, il savait que j’étais intéressée par les concours, ça s’est fait comme ça », explique-t-elle.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’apprentie aime beaucoup l’expérience que lui procure « Objectif Top Chef » : « au début je me suis dit comment j’allais le vivre, mais au final ça se passe bien. Je ne retiens que du positif. Et par rapport aux autres, on a créé des liens d’amitié, il y a une bonne ambiance même hors caméra entre nous. »

À l’avenir, après l’émission, Juliette Boeykens se voit bien s’orienter vers la pâtisserie et les desserts de restaurant : « je suis quelqu’un de gourmande, j’aime beaucoup la pâtisserie, tout ce qui est sucré », mais assure rester une touche-à-tout souhaitant toujours « découvrir de nouvelles choses ».