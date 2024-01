Ofenbach au Cocorico Electro Festival 2024 !

Après Martin Solveig, une nouvelle tête d’affiche s’ajoute à la prochaine édition du Cocorico Electro Festival, et pas des moindres… Ofenbach ! Le duo - qui est le groupe français le plus streamé dans le monde, revient là où tout a commencé en 2017. Les festivaliers avaient alors pu découvrir toute l'étendue de leur talent.

Depuis Ofenbach a accumulé les hits, comme « Wasted Love”, “Head Shoulder Knees & Toes”, “Be Mine”, “Katchi”, et le tout dernier "Overdrive". Cette année, le duo présente son nouveau show, Monolith Live, en tête d’affiche des plus grands festivals à travers l’Europe, et donc au Cocorico Electro Festival au château de la Ferté St Aubin (Loiret).

Pour rappel, le Cocorico Electro festival, c'est trois jours de fête, avec les meilleurs DJ électro de renommée nationale & internationale. L’an dernier, l’évènement avait rassemblé 15 000 personnes venues voir Bakermat, Étienne de Crécy ou encore Vladimir Cauchemar.

Les préventes pour l’édition 2024 auront lieu du 1er au 17 février sur cocorico-electro.fr/billetterie !

Pass 1 jour : 39 euros

Pass 2 jours : 69 euros

Pass 3 jours : 99 euros