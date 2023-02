On a vu Alibi.com 2 : le retour de la bande à Fifi...

On le pensait "rangé de voitures"... Après avoir définitivement fermé son agence d’excuses bidon en ligne, Greg traîne son quotidien légèrement dépressif.

Pourtant, lorsqu’il doit présenter ses parents à sa future épouse, tous les voyants passent au rouge : hors de question qu’elle et sa famille rencontrent ses vrais géniteurs.

Il faut dire que son père (Gérard Jugnot) est un escroc à la petite semaine et sa mère (Arielle Dombasle) est actrice de films de charme.

Pas le choix, l’agence Alibi.com doit reprendre du service et trouver de faux parents pour la cérémonie.

Ce qu’il y a de bien avec les films de la bande à Fifi... c’est qu’ils ont les défauts de leur qualité. Tout dépend si on est fan ou pas.

Les amateurs retrouveront un vrai esprit de troupe, agrémenté de poids lourds de la comédie : Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Gad Elmaleh, Nathalie Baye etc... ainsi que des gags simples et visuels, jouant principalement sur le comique de situation et des blagues à contre-pied, avec le risque de ne pas suffisamment pousser certaines idées et de manquer parfois un peu de rythme.

Mention spéciale néanmoins à quelques cameos (apparitions surprises de célébrités) aussi inutiles que drôles (mais c’est le propre des cameos).

Les amateurs apprécieront.