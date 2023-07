On a vu "Barbie" : bien plus qu’un film de blonde

Très attendu, la sortie au cinéma de Barbie était néanmoins entourée de quelques points d’interrogation. Si le ton de la comédie ne faisait pas de doute, était-il possible d’aller aussi loin que le sujet le permettait avec la toute puissante compagnie de jouets Mattel à la production ?

La réponse est : oui. Et on est très vite fixé : dès les premières images parodiant la scène culte de 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick au son d’Ainsi parlait Zarathushtra, pour relater la découverte par les petites filles de la poupée Barbie, après des siècles à jouer avec des poupons qui ne leur permettaient finalement de n’être rien d’autre que des "mamans".

Car oui, depuis son monde rêvé de Barbie Land, Barbie est persuadée que grâce à elle, les inégalités homme-femme n’existent plus. N’est-elle pas docteur, président de la République, prix Nobel, maître de chantier ou astronaute... ?

Quand la belle blonde se rend dans le monde réel pour redonner goût à la vie à une petite fille et chasser les idées morbides qui l’assaillent depuis peu, elle découvre notamment qu’on lui reproche de filer des complexes aux petites filles et de faire reculer la société de 50 ans... Quant à Ken, il découvre le bonheur d’une société patriarcale.

Se jouer des stéréotypes pour célébrer la différence

Complètement déjanté, très drôle, jamais méchant et même plutôt très malin, Barbie joue sur le stéréotype de la blonde décérébrée. Sauf qu’ici, il est incarné par Ryan Gosling, qui hérite au passage d’une partition plus outrancière (mention spéciale à la séquence de comédie musicale I’m Just Ken).