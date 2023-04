On a vu "Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs", de l’heroic fantasy franchement drôle

Si vous n’avez jamais joué à Donjons & Dragons, pas de panique. Ca ne vous empêchera pas de comprendre, voire d’apprécier ce film d’heroic fantasy très efficace.

De nombreuse fois adapté - mais pas toujours avec bonheur, loin de là – Donjons & Dragons a enfin une version réussie.

L’histoire d’une bande de voleurs dont un larcin a permis de libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Entourés d’autres bras cassés de leur acabit, ils vont tout faire pour réparer leur erreur...

Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman), Michelle Rodriguez (Fast & Furious), Hugh Grant (Love Actually) et une apparition surprise dont on vous taira le nom pour qu’elle le reste, composent les têtes d’affiche de ce film d’aventures et d’action qui sait ne pas être que ça.

Rythmé par des dialogues pince-sans-rire qui permettent de pimenter un récit somme toute classique, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs offre un joli sous-texte sur la famille et un bon moment de cinéma "pop corn".

Cahier des charges rempli !