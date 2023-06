On a vu "Elémentaire", le nouveau Pixar tout feu, tout flamme...

Les extrêmes s’attirent. Ou pas. C’est plutôt cette version qui semble être la norme à Element City, une ville où l’air, la terre, l’eau et le feu cohabitent tant bien que mal.

Dans ces conditions, l’histoire d’amitié et d’amour qui va naître entre Flam (Adèle Exarchopoulos en VF), une jeune Flamboyante au tempérament de feu et Flack (Vincent Lacoste), un Aquatique très émotif, peut-elle vraiment s’épanouir ?

Mignon, émouvant et véhiculant un message de tolérance, le long-métrage d’animation de Peter Sohn est au final beaucoup plus intime qu’on ne pourrait le croire. D’origine coréenne vivant aux Etats-Unis, le réalisateur y instille toute son expérience du choc des cultures, conférant ainsi à Elémentaire une profondeur qui plaira aux plus grands.

Les plus jeunes, eux, se régaleront de l’animation foisonnante d’idées et sans temps mort.

De quoi largement contenter tout le monde.