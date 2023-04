On a vu "La vie pour de vrai" : une comédie drôle et parfois touchante

Venu à Paris pour reconquérir l’amour de ses 8 ans, Trident (Dany Boon) 50 ans, qui a passé toute sa vie au club Med au Mexique, va non seulement y retrouver le demi-frère (Kad Merad) dont il ignorait l’existence, mais aussi celle qu’il pense être la fameuse Violette.

Sauf que non. Il s’agit de Roxane (Charlotte Gainsbourg) que son frère a précipité dans ses bras pour se débarrasser plus rapidement de ce frangin envahissant.

Après Bienvenue chez les ch’tis et Supercondriaque, La vie pour de vrai signe les retrouvailles de Kad Merad et Dany Boon dans une production de ce dernier.

Jusqu’ici, la collaboration entre les deux stars s'était toujours révélée très efficace.

Ici, si le personnage de Dany Boon : "G.O 1 jour - G.O toujours", est attachant et permet de multiplier les gags ; les péripéties qui l’opposent à Charlotte Gainsbourg à contre-emploi dans le rôle de la fausse Violette, ont en revanche, un peu plus de mal à prendre et à embarquer son public.

Le problème ne vient pourtant pas des acteurs ; le trio Boon, Merad, Gainsbourg marche bien, mais plutôt d’une réalisation une peu bavarde et qui ne trouve pas toujours son rythme.

Mais on chipote. Mignon, drôle et même parfois touchant, La vie pour de vrai... offre un petit avant-goût de vacances qui fait du bien à quelques mois de l’été.